“搞笑”，尹锡悦政府的傲慢……首次国政监察应成为李在明政府的反面教材



“真是的搞笑！”



尹锡悦政府对待2022年政府上台后首次国会国政监查的态度可以概括为上述五个字。2022年11月8日国会运营委员会针对总统办公室的国政监查现场。当时，总统弘报首席秘书金恩慧给坐在旁边的市民社会首席秘书姜承奎写了一张“真的是搞笑”的便条，随后又涂抹掉，但还是被摄像机拍到了。



那天离梨泰院万圣节惨案导致159人死亡还不到10天。舆论对政府无能和应对不力的质疑接连不断。金恩慧在争议扩大后道歉说：“引起争议，真的很抱歉。”但她声称纸条仅仅是私下里的笔聊，最终也没有解释为什么会那么写。总统室首席秘书在国政监查现场用笔谈分享笑容的样子，看起来是那么傲慢。



国民力量党籍的运营委员长朱豪英表示，“从2000年到2010年，曾有过四次以态度为由让首席秘书退场的事例”，并命令两名首席秘书退场。这一措施是合乎常理的。但总统室和执政党不仅没有反省，反而把矛头指向了朱豪英。被称为尹锡悦总统“护卫武士”的一名初选议员在非公开议员全体会议上表示：“连支持尹锡悦政府都做不到吗?”这种先顾及总统情绪而非民意的态度，同样显得傲慢。



文在寅政府时期，总统室的高压态度也曾引发争议。2019年11月1日，时任政务首席秘书姜琪正对在野党议员罗卿瑗提高了嗓门。罗卿瑗在质询国家安保室长郑义溶时表示：“专家说无法阻止（朝鲜导弹）。别再固执己见了。”还没轮到回答问题的姜琪正突然插进来指着罗卿瑗说：“什么叫固执己见？说话放尊重点！”



李在明政府的首次国政监察已于13日开始。第一天举行的国会法制司法委员会对大法院的国政监查受到了“立法部试图凌驾于司法部之上”的批评。提交不出席证人意见书的大法院院长曹喜大表示：“在拥有三权分立体制的法治国家，难以找到把法官作为监查或听证会对象放在证人席上的例子。”执政党籍的法司委员长秋美爱表示，“不是证人，而是参考人身份”，要求他接受90分钟的质询。虽然执政党内部出现了“本应该冷静一些”的自省论，但执政党15日试图对大法院进行现场勘验，继续施压。



从曹喜大开始的此次国政监查，预计将以被称为李在明总统“影子亲信”的总统第一附属室长金贤智（音）11月6日出席国会运营委员会总统室国政监查的问题结束。在野党主张“即使是为了国民知情权也要传唤”，总统室则表明了“朝野达成协议后出席”的原则性立场。国民也会关注总统室对待金贤智出席问题的态度。



李总统在国政监察开始当天嘱咐道：“对于被歪曲或有误会的地方，要适当地加以解释，同时要以低姿态积极面对国民的代表——国会的国政监察。”政府和执政党应该从“搞笑”“指指点点”等言形举止中吸取教训。国政监查初期突出的表现是巨大执政党的高压态度。执政党可能会抗辩说“存在歪曲和误会”，但掌握政权一方的傲慢会让公众更加反感。

