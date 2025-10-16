超强度10·15房地产对策……应分散需求，阻止集中于首尔



政府15日推出超高强度房地产对策，将首尔全境和京畿道12个地区捆绑为限制地区，大幅缩减在这里买房者的住宅抵押贷款额度。这是继6·27贷款监管、9·7供应对策之后，李在明政府成立4个多月后公布的第三个房地产对策。此次对策预计将暂时抑制房价上涨势头，但很多人指出，要改变购房者“只保留一套优质住房”的偏好，仍需制定能够分散特定地区公寓集中需求的方案。



10·15对策的核心，是把已经被划为限制地区的首尔市江南三区（瑞草区、江南区、松坡区）和龙山区等首尔的全部25个区以及京畿道的果川、光明、城南市盆唐、寿井、中院区、龙仁市水枝区等12个地区划为土地交易许可区域、投机过热区和投机过热区，实行“三重”限制。要在这里购买房产，必须得到地方自治团体长的许可，本人还必须实际居住两年。



对策影响最大的是贷款。限制地区内无房者的住房价值比（LTV）将从70%下调到40%。此外，还将适用高价房贷款限度，不满15亿韩元的能贷款6亿韩元，15亿-25亿韩元的只能贷款4亿韩元，超过25亿韩元的只能贷款2亿韩元。一套房产拥有者的全租资金贷款也将被限制为2亿韩元。也就是说，依靠全租保证金和贷款的“差额投资”将变得困难。



政府一下子大幅扩大限制地区，是为了阻止如果只将“汉江地带”等价格暴涨地区纳入限制地区，周边地区房价就会上涨的“气球效应”。由于首都地区住宅不足问题短期内难以缓解，政府采取了抑制大范围地区交易的不得已之策。实际上，今年1月-8月首尔公寓开工数为1.16万多套，同比减少15%，住房预售数量为8900多套，同比减少43%。预计明年会进一步急剧减少。从目前来看，有必要减弱盯着房价进一步上涨的部分“高端地区公寓”的投资热情。



借此次对策赢得的时间，政府应大幅加快一山、盆唐等一期新城的高密度重整和尚未完成的二期新城的开发速度。通过扩建首都地区广域快速铁路（GTX）等交通网，营造在首都地区新城生活、在首尔上下班的青年一代不会感到不便的稳定居住环境，这项工作尤为紧迫。

