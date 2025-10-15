出现“韩国型软银”的前提条件



李在明总统本月初提到了放宽金产分离（金融和产业资本分离）的可能性。记者在现场看到的财界反应是出乎意料地冷淡。即使看好，也只是不冷不热的程度。在谁看来都会从放宽金产分离中受益的大企业，更是如此。



产业界的冷淡反应背后，夹杂着“肯定又是半途而废”的无奈。放宽金产分离制度在每个政权都有提及，但每次都是不了了之。至今一次也没有突破“财阀特惠”和“破坏金融稳定”等反对论调。这次似乎也会经历同样的过程，因此各界都没有太大的期待。甚至有部分企业表示，“如果政权更迭，（此次放宽金产分离的尝试）可能会被认为是政经勾结的事例”，拜托记者们“不要提及我们的名字”。



但是现在的情况还能像以前一样，以“财阀特惠”等理由推迟放宽金产分离的讨论吗? 总统亲自出面，可能是因为已经形成了情况紧急的共识。这个问题关系到今后50年以上我们赖以生存的新产业的开拓。



韩国式放宽金产分离所追求的“榜样”是日本软银。软银在日本是电信公司，但在日本之外是全球性投资公司。软银会长孙正义从初期开始设立基金，投资全球创新型企业。垄断人工智能芯片的美国英伟达、英国半导体设计企业安谋、中国电子商务企业阿里巴巴等，软银都是初期提供资金的投资组合的一部分。对这些企业进行初期投资，关键在于了解产业趋势的前瞻眼光。以孙正义为代表的日本企业家们聚集日本资本后，凭借个人的眼光在全球范围内进行投资。



韩国正好处于相反的位置。虽然韩国企业正在关注人工智能引起的产业格局剧变，但都不敢投资。目前，全球人工智能的投资数十万亿韩元会少到令人发笑，已不是哪一家企业可以独自投资的局面。相反，韩国金融机构没有地方去用过剩的流动性。开放人工智能等“超差距”企业，并不是有钱就可以投资的地方。只有加入只属于它们专属的“联盟”，才能一起往前走。最近，新韩金融控股会长晋玉童表示：“如果企业型风险投资公司能起到基金运营公司的作用，银行就有可能一同参与。”这或许是因为切实感受到了金融界尖端产业投资上的局限性。



这并不是说要盲目地放开所有金产分离原则。如果像过去那样“连银行也交给财阀”的话，不会得到任何人的认同。在目前情况下，如果韩国经济必须放宽金产分离，就应该明确告知国民，此次讨论的目的不是“财阀银行”的诞生，而是韩国进入全球投资生态系统。只有这样，才能超越已经开始的部分政界和市民团体反对放宽金产分离的呼声。



自1982年引入金产分离规定以来，已经过了40多年。现在它已经成了不能同时反映全球产业变化和资本流动的旧制度。人工智能、半导体、平台等2025年当下的高端产业，都是资本与产业的结合成长。为了打开未来新产业的大门，现在到了仔细分析金产分离规制中哪些应该修改的时候了。

