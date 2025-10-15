“在柬埔寨失踪”的报案络绎不绝……应全力进行定位和送还



韩国大学生朴某在柬埔寨被绑架、被拷问后死亡的事件传开后，全国各地接连出现了类似的失踪报案。据悉，京畿道城南市一名20多岁男子本月1日前往柬埔寨，在给家人打电话说“被绑架了，请给我寄2万泰瑟币（约3000万韩元）”之后便音讯全无。今年5月出国的釜山50多岁男性本月初也联系家人说“我被监禁了”，光州的20多岁男性在打“救救我”电话后下落不明。据推测，这些人都是被海外就业诈骗所骗出国后被绑架的。



韩国人在柬埔寨被绑架报案从3年前的1件剧增到今年8月的330件。但警方在得知朴某死亡案后，才向有2名警察工作的韩国驻柬埔寨大使馆加派了1名警察。今年3月还曾受理过向家人发送断指照片并索要钱财的20多岁女性失踪案件，但后来又以取得联系为由进行了结了案。这难道不是以事件发生在国外为借口安逸地应对？



在陌生的他乡遇到困难时，必然会先去韩国大使馆。但外交部介绍说，柬埔寨警方的方针是，如果收到遭到绑架的联系，需要受害者本人附上位置、联系方式、护照复印件等，本人亲自报案。据悉，去年6月在柬埔寨被监禁的40多岁男子偷偷向大使馆求助，得到的答复是“请借助谷歌翻译器向警方报案”。该男子后来自行逃脱，并在凌晨抵达大使馆，却被告知“上班时间再来吧”。外交部长赵显13日在国会国政监查中表示：“（当地）大使馆也都没有意识到事态的严重性，耽误了很长时间。”



政府组建相关部门专班，并在当地设立“韩国服务台（韩国人专案警察）”等，着手准备对策。柬埔寨有很多未开发的丛林，犯罪园区地处偏僻，因此必须与当地警方合作。今年政府向柬埔寨提供的政府开发援助预算超过4000亿韩元，理应要求柬方积极协助调查，尽快确认绑架受害者的位置和抓紧送还程序。

