林钟彦夺得国际滑联世界巡回赛首站双冠

韩国男子短道速滑新星林钟彦（18岁•芦原高中）在其成人组国际赛首秀——国际滑冰联盟（ISU）短道速滑世界巡回赛首站比赛中夺得双冠。由林钟彦、黄大宪（26岁）、李俊瑞（25岁）、申东民（29岁）组成的韩国男子代表队13日在加拿大蒙特利尔举行的本站比赛5000米接力决赛中，以6分50秒781的成绩率先冲过终点。中国队（6分51秒160）与意大利队（7分03秒224）分获第二、三名。担任最后一棒的林钟彦从容摆脱刘少林（中国）的追击，为比赛画上圆满句号。前一日在男子1500米决赛摘金的林钟彦，此日再添一金，职业生涯首度出征世界巡回赛即荣膺双冠王。林钟彦赛后表示：“接力金牌令人难以置信。我认为这支队伍亲如家人。感觉我们将能共度一个精彩的赛季。”在稍早举行的男子1000米比赛中，林钟彦斩获银牌。他全程领滑直至最后阶段，却在最后一圈被意大利选手彼得罗•西盖尔反超。林钟彦坦言：“原以为稳居第一。此次经历让我意识到，若要夺取金牌必须完成更完美的比赛。”对于首战成人组国际赛即取得两金一银佳绩的林钟彦，上赛季世界巡回赛总冠军威廉•丹吉努（24岁•加拿大）也给予高度评价。常年与韩国选手角逐总冠军的丹吉努表示：“去年观看其青年组比赛时便认为，只要通过韩国国家队选拔赛，他必将成为强劲对手。其表现远超预期。”丹吉努虽在日前男子500米项目折桂，但未能晋级1500米与1000米决赛。前日女子1000米摘银的金吉利（21岁）在今日女子1500米决赛中以2分22秒217的成绩再添一枚银牌。短道速滑世界巡回赛第二站比赛将于下周在同一场地继续举行。任寶美 bom@donga.com