柬埔寨失踪报告在全国至少受理20起

柬埔寨一名韩国大学生朴某（22岁）遭绑架酷刑致死事件发生后，全国多地接连出现类似受害报告。据警方13日统计，近期全国至少受理20起相关失踪案件。据警方13日透露，庆尚北道尚州市一名30多岁男性于8月前往柬埔寨后，向家人致电称“若支付20000万韩元即可获释”，随后失联。光州两名20多岁男性亦于4月和6月分别受“月薪千万韩元游泳教练”职位诱惑出境后失踪。此类报案在济州道3起、全罗北道6起，全国累计受理超过20起。调查显示，大部分失踪者系通过社交网络服务（SNS）获取“高薪海外职位”邀约后出境。警方研判当地网络诈骗组织通过非法拘禁、暴力殴打等手段胁迫受害者。遇难者朴某亦被证实以相同方式受诱骗。警方正考虑对柬埔寨境内韩国受害者开展全面调查，以核实报案与犯罪行为的关联性。警方与救援组织分析认为，全国性受害现象源于柬埔寨当地华人大型犯罪集团以“分包”模式操控韩国境内招募人员诱骗本国青年。特别指出韩国人经济条件优越且社交网络活跃度较高，更易成为目标。警方相关负责人表示：“通过社交网络与网络社区的诱骗手段日益猖獗，受害规模持续扩大的风险极高。”安东=明敏俊记者、济州=宋恩范记者 mmj86@donga.com、seb1119@donga.com