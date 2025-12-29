中南美左派在今年4次大选中全部败北……席卷中南美地区的“蓝色浪潮”

2025年是拉美政治格局近30年来剧变的一年。有评价认为，随着1998年委内瑞拉大选中查韦斯当选，温和左派连续执政的“粉红浪潮”时代正在走下坡路。右派政权的连锁执政，即“蓝色浪潮”趋势预计明年也将持续。在2025年中南美举行的4次大选中，左派候选人全部败北，在中南美20个国家中，右派（10个国家）和中立（1个国家）倾向的政权占据过半议席，扭转了战局。他们依靠美国总统特朗普的支持，展开强有力的反攻，承诺解决经济困难和犯罪、毒品问题，掌握了政权。● “右派得势，但经济、治安不会得到改善”在24日大选计票结束的洪都拉斯，保守倾向的候选人阿斯富拉获胜，中南美左派势力将捧起“2025年大选全败”的成绩单。明年1月就任的阿斯富拉是右派倾向候选人，强调与美国合作、实行亲企业政策。除洪都拉斯外，智利、玻利维亚、厄瓜多尔等今年举行大选的中南美国家，右派或中立倾向的候选人也取得了胜利。分析认为，中南美左派退潮现象是因为受到暴力犯罪和非法移民者增加、物价上涨后民心背道而驰的影响。韩国外国语大学国际地区研究生院客座教授孙惠贤（音）分析称：“如果说‘粉红浪潮’理念色彩较浓，那么‘蓝色浪潮’则具有在治安和饮食问题上对政权进行审判的性质。产业化失败和犯罪集团的扩散，使整个中南美地区的舆论逐渐右倾化。”在左派政权下经历严重治安恶化的智利，承诺驱逐非法移民和向犯罪地区投入军队的强硬保守倾向的候选人卡斯特取得了胜利。在左派政权执政20年的玻利维亚，也是中立倾向的自由市场主义者帕斯在上个月就任总统。帕斯就任后表示，“理念不能满足餐桌”，强调了打破经济困难、铲除腐败、改善与美国的关系等。厄瓜多尔在今年4月举行的大选中，国民支持的是动员军队镇压黑帮的诺沃亚总统的铁腕统治。这些国家的共同点是，特朗普不顾干涉内政的争议，积极支援了亲美势力。特朗普政府在今年10月阿根廷中期选举前夕，向阿根廷承诺了400亿美元的投资和货币互换，支持了米莱总统。结果，米莱的执政党在中期选举中大获全胜。中南美右派领导人也强调“本国特朗普”形象，模仿特朗普的反移民政策、强硬应对犯罪、亲市场基调等主要政策。米莱今年一年访问美国超过10次，展示了亲密关系。萨尔瓦多总统布克尔把特朗普政府驱逐的非法移民收容在本国监狱，与特朗普表示亲近。● “蓝色浪潮”明年将进入巩固阶段中南美“蓝色浪潮”流有望在2026年进入巩固期。预计2026年举行大选的巴西、哥伦比亚、秘鲁、哥斯达黎加将展开2比2的胜负战，预计4个国家都不会发生政权交替。哥斯达黎加和秘鲁分别将于明年2月和4月举行大选，保守倾向的执政党所属候选人有望获胜。右派倾向的图尔拜参议员今年6月在游说过程中遭到枪击身亡，尽管局势极度不稳定，但执政党参议员塞佩达的支持率仍居首位。在巴西，重视与中国合作的巴西总统卢拉有望再次当选。与特朗普关系密切的前总统雅伊尔·博索纳罗的儿子、参议员弗拉维奥·博索纳罗开始挑战大选。面对明年10月的大选，彭博社18日公布的民意调查中，卢拉以47.9%的支持率大幅领先排在第二位的博索纳罗（21.3%）。李智允记者、金成模记者 asap@donga.com、mo@donga.com