执政党议员阻止曹喜大离席，首次强行质询

大法院院长曹喜大13日在国会法制司法委员会国政监查中通过致辞表示，“在法治国家，难以找到把法官作为监查或听证会对象送上证人席的例子”，拒绝出席国政监查作证。随后，共同民主党不允许曹喜大离席，发生了强行质询90分钟等史无前例的事态。国民力量党对此不满，称之为“监禁质询”。李在明政府的首次国政监查从一开始就出现了混乱局面。在当天的国政监查中，共同民主党六选国会议员、法司委员长秋美爱在开始质询后，便直接针对按惯例为致辞而出席的曹喜大。秋美爱对提交不出席证人意见书的曹喜大批评称：“就此次出席国会，在对本人不利的情况下，拿惯例说事，回避责任。”曹喜大在致辞中表示：“在拥有三权分立体制的法治国家，难以找到就审判事宜对法官进行监查或把法官作为听证会对象，让他站在证人席上的例子。”共同民主党将大法院院长作为国政监查证人，其背景是为了追究总统选举前夕的5月1日大法院全员协议机制宣判李在明违反公职选举法事件的过程，因此他作为大法院院长，难以对仍在审理中的事件表明立场。但秋美爱没有让曹喜大在致辞后立即离席，而是把他作为证人直接进行了质询。这打破了1987年民主化以后，大法院院长在国政监查中致辞后离开座位、直到结束时再次收尾陈辞、但不接受议员质询的惯例。秋美爱还阻止了法院行政处长千大烨要求曹喜大离席的发言。第一个发言的无党派议员崔赫振主张，“前总统尹锡悦任命曹喜大为大法院院长，是意在把大韩民国大法院变成日本大法院的战略性选择”，并举起一张把曹喜大和丰臣秀吉合成在一起的照片。接棒发言的共同民主党议员朴均泽就所谓“总统选举前四人会晤传闻”提出质询，接连追问“是否与前总理韩德洙见过面”“以军事行动般的速度处理第一大在野党总统候选人的案件，你认为那样做是对的吗”。曹喜大未对执政党议员的提问作出答复，只是留在座位上，随后在休会时间离席。国民力量党强烈反对说：“以这种方式监禁大法院院长，压迫他作出陈述。”该党议员们抗议秋美爱单方面进行国政监查，包围了委员长席，秋美爱则呼叫国会警卫等，闹剧持续了90分钟。赵东柱记者、金自炫记者 djc@donga.com、zion37@donga.com