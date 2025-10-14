未成年人“考试备用药”处方一年36万份，抗生素用量在经合组织排名第二



需凭医生处方使用的专门药物正在未成年人中间被当作“考试、面试备用药”“提高学习能力药”来滥用。根据健康保险审查评估院的资料，过去五年中，0至19岁儿童和青少年使用治疗心律失常、心绞痛、高血压等心血管疾病的药物“英地诺”（Indenol，茚酚）的处方数量达到170万份，仅去年一年就有约36万份，五年间增至1.4倍。接受注意缺陷和多动障碍（ADHD）治疗药物处方的儿童和青少年去年也超过12万人，是五年前的2.6倍。



在考生中间被称为“考试、面试备用药”的“英地诺”可以阻断交感神经，降低心率，降低血压。它虽然是心血管疾病药物，却像缓解不安时出现的身体症状的心理安定剂一样被消费。考生和就业准备生之间流传着“在高考模拟考试中看到了效果”“面试时没有紧张”等未经验证的说法，“英地诺”处方像流行一样蔓延。特别是，还有在非面对面诊疗平台进行“处方购物”并互相分药的事例。



“英地诺”是医药品详细信息中明确规定禁止未成年人服用的药物。但医生们在处方中参考的医药品适用信息里并没有限制年龄。因此，随着对未成年人开出超出治疗目的的处方，对误用、滥用和由此产生的副作用的担忧越来越大。虽然也有很多孩子为了治疗而服用注意缺陷和多动障碍药物，但期待提高集中力的效果而作为“学习好的药物”盲目使用的情况也有所增加。



即使是医药品，如果产生依赖性，也会导致误用、滥用，而且年龄越小，依赖性就越难控制。因此，药物只能以治疗为目的，严格遵守用量使用。父母或学生不能指望靠一颗药提高成绩而随意开药，医生也不能明明怀疑患有适应症还轻易开药。一度呈现减少趋势的抗生素也形势逆转，在2023年占据了经济合作与发展组织的第二名。韩国社会应该回顾一下是否降低了用药的心理门槛，对此提高警惕。

