李在明：“韩文是文化强国大韩民国的源泉”

韩国总统李在明在9日迎来韩文日之际表示：“伟大的韩文是文化强国大韩民国的源泉。韩文将一直占据引领世界文化的文化强国大韩民国的中心位置。”李在明当天表示：“全世界准确地记录了创制过程和时期，直到今天全社会唯一一个纪念这一过程的文字就是韩文。”李在明表示：“海外学者们称赞韩文是‘所有语言梦寐以求的最佳字母’、‘世界上最科学的文字’。韩文不仅具有卓越的独创性，而且充分凝聚了我们民族的智慧和历史，是名副其实的文化遗产。”他还说：“当时战胜了统治阶层的反对，创造了‘让百姓们容易掌握、每天使用’的韩文，深刻地浸透着民主、平等、国民主权的精神。平凡的百姓可以通过韩文自由沟通并表达自己的意愿。韩文所描绘的世界是‘国民当家作主的国家’的另一面。”李在明表示：“俘获世界人民的心的韩流热潮，也是源于毫无保留地表达我们的想法和感情的韩文力量。世界阅读我们的小说、跟着唱我们的歌、为我们的电影和电视剧又哭又笑，‘文化强国大韩民国的梦想’正通过韩文成为现实。”李在明说：“目前，在海外87个国家、252个世宗学堂传播着韩国文字和文化，等待学习韩文的考生达1.2万人。”他还表示：“恰逢到本月18日为止将举行回顾韩文价值和重要性的‘韩文庆典’活动。希望有更多国民参加，成为共同纪念韩文珍贵性的意义深远的场合。”尹多彬记者 empty@donga.com