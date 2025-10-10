中国在庆州谈判前夕进一步收紧稀土出口

本月底美中首脑将在庆州亚太经合组织（APEC）峰会上会面，中国9日宣布进一步加强稀土出口管制。为了消除今年以来互相采取报复性措施、日益加剧的美中贸易矛盾，两国即将举行首脑会谈，中国此举似乎是在采取了牵制措施。有分析认为，为应对“特朗普高关税政策”，欧盟当地时间7日把进口钢铁的关税率上调至50%，当天中国又提高了稀土管制水平，贸易保护主义进一步扩散。根据中国商务部当天公布的《关于实施稀土类海外出口管制措施的决定》，若在中国以外地区使用中国产稀土进行混合并制造永久磁铁等（稀土类含量在0.1%以上），须取得出口许可。此外，中国还将稀土开采及冶炼、永久磁铁制造、二次资源再利用技术等全部列入出口管制范围。此前，中国今年4月针对美国的关税压力，突然宣布了稀土出口限制措施，此次又追加了防止迂回出口的措施，提高了限制强度。美国、日本、欧洲等国家为了降低对中国的稀土依赖度，正在展开供应网多元化等，这种情况下，预计会成为不小的负担。英国《金融时报》就此次措施表示：“这是中国首次以海外使用的本国稀土材料扩大限制。”中国商务部当天表示：“稀土相关产品具有（商用和军事用产品）双重用途的性质，实施出口管制是国际通行做法。部分海外组织或个人向外界提供中国稀土管制物资，对中国国家利益造成了重大损失。”中国表示，此举是为了积极切断避开现有稀土限制的迂回出口。像这样，特朗普总统就任后触发的贸易保护主义呈现出持续扩散的趋势。欧盟委员会7日表示，将把所有进口钢铁产品的年零关税配额大幅减少到最多1830万吨，并对超过进口配额的物品征收的关税率从25%提高到50%。这是针对今年6月特朗普政府对进口钢铁征收50%关税而采取的应对措施。此外，特朗普政府6日表示，将从11月1日起对中大型卡车征收25%的关税，并正在讨论对医药品和半导体等征收关税。北京=常驻记者金哲中、金成模记者、金允珍记者 tnf@donga.com、mo@donga.com、truth311@donga.com