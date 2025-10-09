黄晸玟褪去威严形象 身着褶皱裙登台演绎“进来吧”魅力

“只要有爱，一切都好。”在电影《首尔之春》（2023年）中展现冷酷“全斗光”演技的演员黄晸玟（照片）已不见踪影。他于上月27日在首尔松坡区夏洛特剧院开幕的音乐剧《道特菲尔太太》（又译《窈窕奶爸》）中，完美演绎了热爱孩子们的慈祥保姆“道特菲尔”角色。这部音乐剧的原作是英国作家安妮•范恩的小说《道特菲尔太太》。1993年由罗宾•威廉姆斯（1951-2014年）主演的同名电影广为人知。自由职业声优主人公丹尼尔热爱孩子，但却不是可靠的丈夫。独自承担养育重担的妻子米兰达最终宣布离婚。突然与孩子们生离死别的丹尼尔，为再次见到孩子们，伪装成老奶奶后成功应聘为保姆。该音乐剧于2021年在美国百老汇首演，次年也在韩国首演。之后时隔3年重返国内舞台。本季最大话题是自2015年《奥凯菲》之后时隔10年登上音乐剧舞台的黄晸玟。平时在银幕上多饰演魅力角色的他，此次在充满顽皮的爸爸丹尼尔和慈祥的保姆道特菲尔之间自然转换，证明了作为演员的广泛戏路。尤其是“失败就是叛逆，成功不就是革命吗？”（《首尔之春》）、“没有钱，但没有面子吗？”（《老手》）、“进来吧”（《新世界》）等自己出演电影的名台词戏仿，引得观众爆笑。踢踏舞、节奏口技等也颇具趣味。丹尼尔角色除黄晸珉外，还有在首演中获好评的郑成华、以特有机智和变身演技备受关注的郑尚勋共同饰演。舞台上，在爸爸和老奶奶之间瞬间穿梭的20余次“快速换装”堪称一绝。从爸爸变身老奶奶所需时间仅8秒。这得益于安装了利用弹性带和磁铁的“一键扣环”，以及只需拉一次拉链的连体衣。演绎稳重男性和高雅老奶奶的声音也是一流。剧作基调轻快，但信息并不轻松。初期丹尼尔的横冲直撞引人发笑，但随着剧情发展，因父母离婚而受伤的孩子们的心理和变化的家庭关系清晰显现。在笨拙中流露真心的丹尼尔的父爱，让人从“只有正常家庭才幸福”的固定观念中迈出一步。寻找遍布各处的韩式幽默也乐趣十足。将陌生名字“道特菲尔”的由来用“长得帅的话，都是哥哥呀”的语言游戏来解说的设定颇具代表性。外表冷静但内心感情丰富的妻子“米兰达”、帮助道特菲尔变身的金牌配角“弗兰克”和“安德烈”等人物为作品增添了活力。作为一部世代能一起欢笑和共鸣的家庭喜剧，其优点显而易见。演出将一直持续至12月7日。史智媛记者 4g1@donga.com