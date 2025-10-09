疗养医院安眠药处方是普通医院的22倍……这是医学需要吗？



把年迈的父母送进疗养医院的子女，大多都有这样的疑惑——每次去医院探望时，父母往往都在睡觉。医院方面通常解释说，父母前一晚没睡好，或者出现谵妄症状，因此用上了安眠药。但是，看到父母在大白天沉睡不醒，不免会怀疑医院是否为了护理方便，在未告知监护人的情况下，私自使用了了不必要的安眠药。经确认，疗养医院的安眠药处方确实远高于普通医院。



健康保险审查评价院向国会提交的资料显示，去年全国安眠药处方量较多的100家疗养医院中，平均每名患者的安眠药处方件数为122.4件，是普通医院前100家患者人均安眠药处方件数（5.6件）的22倍。与重症患者接受治疗的综合医院（6.45例）相比，也高达19倍。疗养医院的住院时间比其他医院长，药物处方量也会多，但安眠药处方量比有危重患者的综合医院多十数倍，从常识上很难理解。



疗养医院方面解释说：“如果痴呆症状或谵妄的患者在夜间进行突发行动，有可能发生摔伤事故，而且还会影响到共享病房的其他患者，因此不得不多开安眠药处方。”但是，药物过量处方不仅会引发副作用，还会导致活动量减少，对健康有害。在禁止监护人探视的新冠疫情期间，疗养医院增加安眠药处方，一度成为问题。必须严格管理疗养医院的用药种类和剂量，以防出现为控制患者而非出于医学需要进行所谓“化学性约束”的情况。



疗养医院每6名患者中就有1名，是本不需要住院，但由于家里无人照顾而留在医院。从明年下半年起，如果实行用健康保险支援疗养医院部分护理费的护理费补助化，预计这种“社会住院”将进一步增加。要想减少对高费用、患者满意度低的疗养医院的依赖度，就要在家庭和地区社会建立照顾体系，同时采取通过健康增进项目等减少疗养需求的政策。

