“世界最强”韩国射箭队战胜尖端射击机器人

3日下午，在光州五一八民主广场举行的“现代汽车郑梦九杯韩国射箭大会2025”遭遇强降雨天气。但观众在正式比赛结束后仍未离场，只为目睹“世界最强”韩国射箭国家队与现代汽车集团研发的高精度射击机器人之间的“世纪对决”。这场表演赛的最终胜者是国家队选手。该射击机器人可通过各类传感器分析风向和风速，并能以毫米为单位精密调整射箭角度。比赛初期虽因突然加大的雨势出现短暂波动，但在完成零点校准后连续命中10环。然而上月参加光州世锦赛反曲弓项目的金优镇、李宇硕、金济德（以上男选手）以及安山、姜彩暎、林是见（以上女选手）等国家队选手的表现更为精准。六人各射一箭共得55分，射击机器人则止步于54分。随后出战的复合弓国家队全体选手均命中10环靶心，以58分的成绩战胜机器人。当日活动中，现代汽车集团旗下机器人专业子公司“波士顿动力”开发的机器狗“Spot”还进行了运送箭矢的表演。在稍早举行的正式比赛中，去年巴黎奥运会三冠王林是见以7比3战胜姜彩暎夺得冠军。男子组决赛中，金钟友以7比3击败2023年该赛事冠军李宇硕。林是见与金宇硕分别获得1亿韩元奖金。复合弓项目男女组冠军分别由梁在源和朴俐艺获得。梁在源与金钟豪战成147平后，在加赛中射出10环，战胜仅得8环的金钟豪。朴俐艺则以150比142击败文艺恩。复合弓项目冠军奖金为2000万韩元。韩钟浩记者 hjh@donga.com