“朝鲜正在准备发动机试验”……担心朝鲜在特朗普访韩前夕的10日试射洲际导弹

朝鲜平安北道西海东仓里卫星发射场被捕捉到了为新发射体准备发动机试验的情况。当地时间2日，美国智库战略与国际研究中心专门报道朝鲜消息的网站“超越平行线（Beyond Parallel”公开了9月27日拍摄的4张东仓里卫星发射场卫星照片。根据照片，现场捕捉到了卡车和起重机等，还发现了积水的痕迹。“超越平行线”分析称，“这些活动可能是单纯维护和维修试验台的活动”，但也很有可能是发动机试验的准备工作。分析者强调，“在整个设施方面，（朝鲜）在过去的一年里，开发优先顺序从既有发射台的现代化及大型地下设施建设，转向水平组装建筑、可能是研究设施的建筑、L型码头等新基础设施建设”。分析者还提出，通过这些变化，朝鲜有可能在东仓里卫星发射场获得发射更大、性能更高运载火箭的基础设施。分析者称，东仓里卫星发射场开发投入的人力及财政将相当可观。朝鲜去年5月发射2号军事侦察卫星，但因在空中爆炸而失败。此后，朝鲜为了发射侦察卫星，不断实施火箭发动机燃烧试验等，持续致力于侦察卫星的发射。特别是韩国军方认为，作为向乌克兰战争派兵的回报，朝鲜从俄罗斯得到了侦察卫星及运载火箭相关技术。从确认朝鲜向乌克兰战争派兵开始，国内外分析认为，朝鲜将要求俄罗斯转让导弹等运载火箭相关技术。朝鲜发射适用洲际导弹等技术的运载火箭，是违反联合国安理会制裁决议的行为。有分析认为，特别是朝鲜可能会在被称为“双十节”（10月10日）的10日劳动党建党纪念日之际发射卫星或洲际导弹。也有人提出，通过这一措施，有可能引起在庆州亚太经合组织（APEC）峰会之前的29日正在推进访韩的美国总统特朗普的关注，并将其用作谈判的杠杆。申晋宇 niceshin@donga.com