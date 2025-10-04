国外没有的房价“每周”统计，引发信任疑问和不安



国土交通部下属的国营企业韩国房地产院每周统计公布公寓价格的争议越来越大。有人指出，为了迅速判断房地产市场动向、提高政策应对速度而计算的每周行情，反而可能会使房价不稳定，增加变动性，甚至导致政策误判。



房地产院将以全国3.5万套主要公寓为样本，每周进行价格调查并公布结果。如果标本公寓没有交易，就由调查员参考周边类似公寓的交易额、报价来评定价格。当市场低迷、实际交易不多时，统计容易被调查员的主观判断所左右，从而出现准确性问题。以大型小区中交易相对较多的首尔市江南区银马公寓为例，一年中完全没有交易的通常超过20周，但价格仍然会每周评定。



因为统计上的限制，世界上公布政府公认住宅价格指数的国家只有韩国。美国、日本的居住用房地产价格指数以月为基准。国内民间企业制定的每周公寓价格统计也是，如果没有实际交易，该地区公认中介公司事务所输入相似公寓的交易价格的方式，因此可信度不高。



如此缺乏正确性的房地产院统计也被政府用于征收重建公寓超额收益负担金等用途。过去“重建启动节点”的公寓价格在房地产院的每周统计中低于当时实际价格时，就会出现重建后的超额利润被过度评估。很多人指出，由此产生的不合理负担金引发争议，成为扩大首尔等首都圈住房供应的绊脚石。



尤其是像最近这样交易几乎停滞的情况下，仅凭一两笔高价交易，就可能让一周统计大幅波动。甚至是以高价申报公寓成交、随后后悄悄取消的“抬价”可疑交易也在增加。如果政府以如此歪曲的统计为基础制定房地产对策，可能会出台与市场现实远远脱节的税收和金融政策。政府应尽快废除房地产院每周统计或停止公布，并用国民能够信赖的月度统计取而代之。

