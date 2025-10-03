法院驳回尹锡悦保释申请……“担心获释后毁灭证据”

首尔中央地方法院驳回了前总统尹锡悦申请的以不被拘押状态接受审判的保释申请。尹锡悦此前表示，如果获释将配合审判，但其保释申请落空后，舆论分析认为，他今后更有可能继续其“司法抵制”。首尔中央地方法院刑事合议35部（部长法官白大铉）2日驳回了因涉嫌妨碍特殊公务执行等而被移交审判的尹锡悦的保释请求。理由是，没有可以允许保释的特别情况，相反，存在被释放时毁灭证据的可能性。尹锡悦因涉嫌带头发动内乱等被逮捕起诉，今年3月因法院取消拘留而一度获释，但在4个月后被内乱特检（特别检察官赵恩锡）组再次拘留。特检组以尹锡悦妨碍国务委员的戒严审议、表决权为由，以妨碍特殊公务执行嫌疑追加起诉，同时申请了逮捕令。尹锡悦主张，为了保障辩护权和恢复健康，需要保释，但法庭没有接受。尹锡悦9月19日提出保释申请，在一周后举行的保释讯问中表示：“如果允许保释，我会一边运动、减糖进食，一边协助司法程序。”保释申请被驳回当天，首尔中央地方法院刑事合议25部（部长审判员池贵渊）举行尹锡悦涉嫌带头发动内乱一案的审理，但尹锡悦没有露面。当天是他第13次缺席。当天的审判也在被告人没有到场的情况下举行缺席审理。审理中，特检方面向法庭要求：“被告人没有正当理由，在过去的3个月里没有出席，因此请采取发放拘传令等果断措施。”对此，尹锡悦方面针锋相对地表示：“目前正在进行的审判中违宪因素很多，只有解决这些问题，才能出席。”尹锡悦方面以“内乱特检法违反了宪法规定的合法程序原则”为由，向法庭申请了违宪法律审判。因保释申请被驳回而维持拘押的尹锡悦将在拘留所迎来中秋节。据法务部矫正本部透露，尹锡悦被收容的首尔拘留所在中秋节期间不会出现节日特餐。收容尹锡悦夫人金建希的首尔南部拘留所也按照平时拘留所的食谱提供饮食。宋慧美记者 1am@donga.com