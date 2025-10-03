警方逮捕前广播通信委员长李真淑 免职次日于家中落网

前广播通信委员会委员长李真淑于2日被警方逮捕。首尔永登浦警察署当天下午在首尔江南区住所附近，以违反《国家公务员法》及《公职选举法》的嫌疑逮捕了李真淑。据警方透露，李真淑去年8月在国会全体会议上弹劾诉追案通过后，出演某YouTube频道，发表了“左派是干能想象到的一切行为的集团”“若走向多数专制，则非民主，而是最恶劣的政治形态”等言论。警方认为这违反了公务员的政治中立义务，属于事前选举运动。共同民主党于今年4月30日向警方告发了李真淑，民主党所属国会科学技术信息广播通信委员们在7月记者会上称“李真淑违反了选举运动禁止规定”，敦促其辞职。据悉，警方在接到告发状后，曾三次以上要求李真淑出席，但李真淑未予回应。根据《刑事诉讼法》，若犯罪嫌疑重大，且无正当理由不回应出席要求，可签发逮捕令。李真淑当天被押送至永登浦警察署时，举起戴着手铐的双手说：“这是战争。是李在明指使的吗，是郑清来指使的吗，还是‘死丫头们’指使的？废除广播通信委员会还不够，还要给我李真淑戴上手铐吗？”其辩护人主张：“原定于上月27日下午2时接受调查，但因《广播媒体通信委员会设置法案》提交国会全体会议，从前一天晚上至27日晚上必须在国会。”并称“已告知此情况并提交了不出席事由书，但警方执行了令状”。此次逮捕是在李真淑被免职一天后进行的。广播通信委员会于上月30日随着广播媒体通信委员会的成立自动废止，李真淑也于本月1日自动免职。崔孝贞记者 hyoehyoe22@donga.com