三星与SK集团参与“星际之门”项目 业界呼吁立即废除金产分离制度



三星集团和SK集团与美国OpenAI携手，正式参与人工智能（AI）基础设施建设项目“星际之门项目”（Stargate）。该项目由美国OpenAI、甲骨文公司以及日本软银集团等共同参与，计划到2029年投入5000亿美元（约合702万亿韩元）在美国境内建设超大规模数据中心等设施，也是今年1月唐纳德•特朗普就任美国总统后立即公布的核心项目。随着韩国代表性企业作为主要合作伙伴加入，韩美“人工智能同盟”有望得到加强的预期日益升温。



两家公司于1日与访韩的OpenAI首席执行官（CEO）萨姆•奥尔特曼分别签署了相互合作及半导体供应意向书，决定为该项目供应高带宽内存（HBM）等存储半导体。仅人工智能基础设施核心的高带宽内存，每月就需要90万片半导体晶圆，超过当前全球高带宽内存产量的两倍。单纯计算，将创造出约100万亿韩元规模的新需求。三星和SK还决定分别在庆尚北道浦项市和西南地区建设OpenAI专用人工智能数据中心等，以加强与OpenAI的合作关系。



问题在于，要建立能够及时响应半导体供应请求的生产体系，需要巨额投资。为解决此问题，有观点指出必须首先解除过去43年来制约韩国企业资金筹措的“金产分离（金融资本与产业资本分离）”规制。1日，李在明总统也表示，为促进人工智能投资，“在垄断弊端不出现且安全措施到位的范围内，可以重新审视现行金产分离规制”。



在信息技术（IT）发展导致行业界限模糊的“大模糊”时代，区分金融与产业的金产分离已成为过时的规制。日本和欧盟（EU）没有金产分离规制，在美国，控股公司可以拥有除银行外的金融机构。若解除金产分离，对尖端产业投资具有先见之明的企业可以组建基金，吸引国内金融界和全球资金。



近日，全球最大资产管理公司“贝莱德（Black Rock，也称黑岩）”承诺向韩国政府投资韩国人工智能产业，加之与OpenAI的合作，韩国成为“亚太地区人工智能枢纽”和“人工智能三大强国”的氛围日益浓厚。未来，若要在研发（R&D）、基础设施建设和人才引进等方面加速推进，必须确保在需要时能够毫无障碍地获取必要资金。为此，必须首先拆除人为阻挡资金流动的陈旧堤坝——金产分离制度。

