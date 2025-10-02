白宫称特朗普愿与金正恩无条件对话

白宫于当地时间30日表示，美国总统唐纳德•特朗普愿与朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩无条件对话。此前，金正恩委员长于21日表示，如果美国放弃无核化谈判，他可以与特朗普总统会面。有观测认为，以本月末在庆州举行的亚太经合组织（APEC）首脑会议等为契机，朝美首脑会谈可能于近期举行。当天，白宫官员就与朝鲜对话可能性回答媒体提问时表示，“特朗普总统仍然愿意与金正恩在无任何前提条件下进行对话”，“特朗普总统在首个任期内与金正恩举行了三次有助于朝鲜半岛稳定的历史性首脑会谈”。此前，今年7月白宫官员也曾就朝美首脑会谈可能性表示，“特朗普总统为实现朝鲜‘完全无核化（fully denuclearized）’愿意与金正恩接触”。当时虽未排除朝美首脑会谈可能性，但明确提及维持朝鲜无核化目标。相比之下，此次未直接提及“朝鲜无核化”等表述，因此有解读认为这更积极地展现了重启对话的意愿。不过，该官员还表示“美国对朝政策不变”。这被解读为即使与金正恩委员长会面，特朗普政府的“朝鲜无核化”基调也不会立即改变。另外，据朝鲜《劳动新闻》报道，金正恩委员长在1日向中国国家主席习近平发送贺电，祝贺中国国庆（建国纪念日）76周年，表示无论国际形势如何变化，深化发展中朝传统友谊是朝鲜党和政府坚定不移的立场。华盛顿=申振宇 常驻记者、李智润记者 niceshin@donga.com、asap@donga.com