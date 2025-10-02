美国联邦政府时隔七年再次停摆

美国联邦政府于东部时间1日0时（韩国时间1日下午1时）起陷入“停摆（暂时业务停止）”。这是由于执政的共和党与在野的民主党围绕2025财年（2024年10月至2025年9月）之后维持联邦政府运营的7周临时预算案，呈现“胆小鬼游戏”态势对峙，未能达成协议。由此，联邦政府业务大规模中断，公务员被迫强制休假，公共服务领域遭受重大冲击已不可避免。特别是与韩国等各国的贸易谈判可能受到影响。美国原定本月1日起实施的药品等具体关税征收方案相关工作可能延迟。产业通商资源部相关人士表示：“若联邦公务员无法到岗，（针对品目关税征收的）行政命令等程序也将推迟，美国整体关税征收日程可能出现延误。”不过据贸易专业媒体《世界贸易在线》9月30日报道，美国贸易代表办公室（USTR）代表贾米森•格里尔表示：“即使出现停摆，美国贸易代表办公室仍将全力以赴。”此次停摆是自唐纳德•特朗普第一任期政府时代2018年12月至2019年1月两党因边境墙预算争议导致联邦政府关门以来，时隔七年再度发生。双方围绕前总统巴拉克•奥巴马推行的公共健康保险“奥巴马医改”相关预算展开激烈博弈。共和党坚持需要削减相关预算，民主党则强调低收入群体将受损害，坚决表示反对。共和党在停摆前一天的9月30日于参议院尝试对临时预算案进行表决，最终以55票赞成、45票反对遭否决。参议院通过临时预算案需获得60票支持。共和党虽在参议院100个席位中占据53席，但有一名议员投出反对票。不过有两名民主党议员和一名无党派议员选择支持共和党。根据美国国会预算办公室（CBO）数据，停摆实施后至少约75万名联邦政府职员将进入强制休假状态。劳工统计局（BLS）也决定在停摆期间全面停止统计收集与发布工作。据此，原定3日发布的9月就业报告很可能无法如期公布。国立公园将全部关闭。但停摆期间安保、医疗、警察、航空交通等核心业务仍将维持运转。华盛顿=申振宇 常驻记者、世宗=郑顺九记者 niceshin@donga.com、soon9@donga.com