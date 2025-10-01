美国重申“第一岛链是重心”……驻韩美军朝着“牵制中国”变化不可避免



美国国防部高层人士表示：“我们确立的防御线位于第一岛链，这是战略重心所在。”意思是说，将把中国的第一道海上防线、美国长期封锁中国的第一岛链（日本九州-冲绳-台湾-菲律宾）作为亚太战略的中心轴。该官员还表示，“（在第一岛链上的）兵力态势和运用应该超越象征性的存在，发挥实际遏制力”，要求韩国等同盟国为遏制中国扩大直接贡献。



在美国公布新《国防战略报告》前夕发表的“第一岛链中心轴”言论表明，特朗普第二届政府明确确立了战略目标，即把遏制中国、特别是阻止中国“入侵”台湾作为首要应对课题，集中军事力量。此前，美国政府内部的孤立主义集团之间出现了不少关于把部署在韩国等第一岛链上的美军战斗力转移到第二岛链（日本本州-塞班岛-关岛-印度尼西亚）之外的后方部署论。但随着再次确认第一岛链的价值，韩国退出防御线的“新艾奇逊线”忧虑也逐渐减少。



尽管如此，美国要求同盟国增加贡献，预告了驻亚洲美军态势和运营的变化，这对韩国来说不能不说是很大的负担。因为美国会集中牵制中国，希望韩国包揽朝鲜的威胁。驻韩美军虽然不会立即发生大规模裁军等急剧变化，但随着其作用调整为应对台湾事态，驻韩战斗力的构成、规模、性质将发生巨大变化。地面部队很有可能成为具有远程投射能力的多领域作战部队，空军也很有可能转变为可以远程运用的战斗力。



如果美国不久后公开新的核态势评估报告和为全世界美军重新部署的全球态势报告，韩美同盟乃至驻韩美军的变化方向也将更加明显。集中牵制中国的美国国防战略的具体化，将使原本就在美中霸权竞争中处于困境的韩国面临更加困难的考验。这种变化带来的内外摩擦和矛盾是韩国应该承担的责任，管理好这些才是新政府真正的力量。

