继日本之后，欧盟输美汽车关税率也降至15%……只有韩国承受25%的“打击”

美国继日本之后，把从欧盟进口的汽车和零部件的对等关税降至15%。欧洲汽车输美关税率从27.5%降至15%。继日本之后，欧洲汽车企业也减轻了关税负担，但韩国汽车仍被征收25%的高关税。这有可能导致韩国汽车业界竞争力恶化。美国商务部和贸易代表部当地时间24日表示，为履行8月21日美欧签署的“框架协议”，将适用下调的汽车和零部件关税率。据路透社等媒体报道，美国政府决定从8月1日起追溯适用上述下调关税率。即从8月起欧盟输美汽车均可适用15%的关税率。相反，韩国汽车的关税率仍然停留在25%。因为虽然两国7月30日就适用15%的关税率达成了协议，但在后续谈判久拖不决的情况下，美国政府没有公布具体的实行时间。如果适用如此高的关税率的时间延长，现代汽车集团等向美国出口整车的企业继日本汽车之后，还要担心与德国汽车的竞争。目前，在美国市场销售的现代汽车紧凑型运动型多功能车（SUV）途胜的2025年式最低制造商建议零售价为28705美元，类似大小的德国品牌大众途观为30245美元。假设目前途观的价格体现的是27.5%的关税，如果该关税率降至15%，大众就有余力将途观的价格降至27280美元。途观可能比途胜更便宜。现代汽车目前正在抑制关税上调价格的转嫁，但关税负担正在导致业绩恶化。据推算，受关税余波的影响，第二季度现代汽车和起亚汽车的营业利润分别减少8282亿韩元和7860亿韩元。现代汽车社长何塞·穆尼奥斯最近在美国纽约举行的首席执行官投资者日活动中表示：“考虑到关税率将维持在25%，正在制定计划。但如果关税率降低到15%，将更容易实现目标。”随着美国的关税环境对韩国产品不利，汽车和汽车零部件的出口景气前景也在恶化。韩国贸易协会国际贸易通商研究院25日发行的《出口产业景气展望调查》报告显示，汽车和汽车零部件第四季度的调查指数低迷至69.3。这一指数如果超过100，意味着景气复苏，如果低于100，意味着景气将恶化。李沅柱 takeoff@donga.com