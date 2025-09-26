尹锡悦案今天第一次公审……法院：“允许全程拍摄和转播”

首尔中央地方法院决定从头到尾拍摄并公开26日进行的前总统尹锡悦涉嫌妨碍特殊公务执行的第一次公审。根据特检法转播审判尚属首次。据法律界25日透露，首尔中央地方法院刑事协议35部（部长法官白大铉）接受了内乱特检组（特别检察官赵恩锡）的部分审理转播申请，决定允许录播26日上午10点15分起在西馆417号大法庭进行的尹锡悦妨碍特殊公务执行案第一次公审。这是从头到尾拍摄公审后，对个人信息等采取非识别措施，并通过网络等予以公开的方式，并不是实时直播。不过，法庭没有接受同一天以公开审理方式进行的尹锡悦保释审查的转播申请。法庭将于26日在法庭上表明不允许直接转播保释申请审查的原因。法庭的这一决定是根据“当特别检察官或被告人申请时，如无特殊情况，审判长应允许录播”的内乱特检法第11条作出的。共同民主党11日在国会全体会议上单独处理的三大特检法修订案，不管特检组是否申请等，规定一审转播义务化，但因尚未公布，并未实施。法庭还允许媒体在26日公审开始前进行法庭拍摄。这一方式与24日尹锡悦夫人金建希在审判开始前坐在被告席上的样子被公开相同。被内乱特检组再次拘留后一直没有出席审理和特检调查的尹锡悦决定亲自参加26日的公审和之后的保释审查。内乱特检组申请的拘捕令获批后，尹锡悦7月10日被再次收监。随后的7月19日，他又因涉嫌宣布紧急戒严时侵犯国务委员的戒严审议和表决权、事后制定并废弃戒严发布文书而妨碍特殊公务执行、滥用职权妨碍权利行使、制作和使用虚假公文等，被内乱特检组拘捕起诉。尹锡悦方面以健康原因和保障实质性辩护权等为由申请保释。如保释申请获准，尹锡悦将被释放，但法律界认为获释的可能性不大。吕根镐记者 yeoroot@donga.com