曾创KAIST最年轻聘用记录的韩国专家退任后转赴中国大学 人才流失拉响警报

1988年当时曾创下韩国科学技术院（KAIST）最年轻（满28岁）教授聘用记录的韩国科学技术院电气及电子工程系名誉教授宋翊镐（65岁，音译），近日转赴中国大学任职。自去年起，国内硕学之士赴华趋势加速，有观点指出亟需制定对策。据韩国科技界23日消息，今年2月退休的宋翊镐教授已转任中国成都电子科技大学基础与尖端科学研究所教授。宋教授是通信及信号处理理论领域的权威学者，1988年出任韩国科学技术院教授，直至去年共在职37年。韩国科学技术院虽设有退休后教授制度，允许退休后继续授课与研究，但前提是需每年承接3亿韩元以上（约合人民币150万元）的研究课题。据悉，宋翊镐教授未利用该制度，而是选择赴华。宋翊镐教授新任职的成都电子科技大学是美国以国家安全威胁为由限制交易的高校之一。该校无法与美国研究机构合作，且无法进口美国尖端零部件用于研究。学界认为，尽管存在此类制裁，宋教授为获得稳定研究环境而作出此选择。今年5月，《东亚日报》与韩国科学技术翰林院对200名正式会员进行的问卷调查显示，61.5%的受访者最近5年内曾收到海外研究机构邀请。其中82.9%收到来自中国方面的邀请。65岁以上退休年龄的研究人员中，72.7%表示曾收到海外机构邀请。国内科学界一位研究人员表示：“中国方面深知韩国环境不利于退休后硕学之士进行研究，因此联系频繁。”韩国政府为阻止国内科学家外流，已启动“防止•留住科技人才外流的民官联合特别工作组（TF）”，预计本月末发布综合理工类人才政策。崔智媛记者 jwchoi@donga.com