美ABC电视台深夜脱口秀吉米•基梅尔秀恢复播出

美国广播公司（ABC）深夜脱口秀节目“吉米•基梅尔直播秀”因主持人涉及转折点美国创始人兼代表查理•柯克遇刺相关言论而停播六日后重启。由于美国政界批评该节目屈服于唐纳德•特朗普政府对言论自由的威胁，ABC母公司华特-迪士尼决定恢复播出。当地时间22日，据《纽约时报》等媒体报道，迪士尼当天发表声明称，“经过数日与脱口秀主持人吉米•基梅尔的深入对话，决定于23日恢复该节目播出。”迪士尼解释17日停播理由为“认为基梅尔的部分言论‘时机不当’，欠妥”。《华尔街日报》报道称，迪士尼相关负责人22日上午与基梅尔会面，就节目重启时间及回归内容达成一致。此前，基梅尔在15日节目中表示“（特朗普核心支持势力）‘让美国再次伟大（MAGA）阵营’为获取政治利益，正试图将杀害柯克的凶手塑造成与他们无关的个体”，引发让美国再次伟大阵营强烈抗议。特朗普任命的美国联邦通信委员会主席布伦丹•卡尔曾警告可能吊销ABC广播执照。对此，ABC于17日宣布停播该节目，随即引发侵害言论自由的批评。代表40万影视广播从业人员的五大好莱坞工会发表谴责声明，指责“迪士尼怯懦”。美国编剧工会在加州伯班克迪士尼总部前举行抗议活动。抗议浪潮下，迪士尼流媒体平台迪士尼+出现退订潮，部分保守派人士也担忧言论自由受损。节目重启消息传出后，民主党参议院领袖查克•舒默在社交平台X表示“（重启节目）是对抗特朗普与布伦登•卡尔侵犯人权的行为”，对此表示欢迎。民主党籍美国联邦通信委员会委员安娜•戈麦斯称，“感谢所有捍卫言论自由的美国公民。”而由柯克夫人领导的转折点美国则批评“（基梅尔复播）是迪士尼与ABC的决策失误”。美国媒体预测部分保守派地方电视台可能拒绝转播“吉米•基梅尔直播秀”。拥有大量ABC附属台的辛克莱媒体集团当日声明：“仍在评估基梅尔节目回归事宜，23日将改播新闻节目替代该秀。”