“李在明一号公约”半导体法，不去劝说在野党徒费光阴



“将竭尽全力使包含支持基础设施建设、设备扩充、研发的《半导体特别法》尽快在国会通过。”



共同民主党代表郑清来10日来到三星电子平泽校区，表示：“美国、欧洲、日本争先恐后地出台半导体支援政策，我们也不能再拖延了。”他还说：“世界第一半导体国家也是李在明总统的公约。执政党将坚定地支持这一承诺。”



但是，共同民主党就《半导体特别法》的处理问题，茫然地等待着10月14日的到来。该日期是《半导体特别法》在4月17日被指定为迅速处理案件（快速通道）180天后，移交国会法制司法委员会的日子。《半导体特别法》由国民力量党担任委员长的国会产业通商资源中小风险企业委员会管辖。



此前，共同民主党在总统选举时期在产业资源委员会协商处理失败后，在国会全体会议上指定为迅速处理案件。当时，国民力量党主张在《半导体特别法》中反映每周52小时工作例外条款，共同民主党则主张用删除该条款的其他内容处理《半导体特别法》，走上了平行线。



《半导体特别法》是李在明当选共同民主党总统候选人的第二天即4月28日发表的“一号公约”。李在明当时表示：“为了提高半导体竞争力，必须进行国家层面的支援和投资。通过制定《半导体特别法》，企业将致力于半导体开发和生产。”



结果，李在明的一号公约实际上在政府出台100天后仍被搁置。执政党核心人士（议员）表示：“本来想等民生经济协议体成立后再进行讨论。”民生经济协议体的构成因国民力量党反对共同民主党强行处理《政府组织法》而未能实现。对此，共同民主党内部预测，《半导体特别法》将在11月内得到处理。考虑到该法案于去年7月3日提出，相当于历时1年4个多月。



执政党如果不就朝野之间存在分歧的法案达成协议或展开对国民舆论战等努力，部分国政课题的履行必然会出现延迟。因为，如果是国民力量党担任委员长的7个常任委员会管辖的法案，国民力量党坚决反对，除了像《半导体特别法》一样指定需要180天以上的快速通道之外，别无他法。



有关设立金融监督委员会的11个法案有望在25日的全体会议上被指定为李在明政府执政以来的首次快速通道。这些都是由国民力量党担任委员长的国会企划财政委员会和政务委员会管辖的法案。因此，有可能在处理与经济、民生密切相关的产业、税收、金融领域法案时，浪费180天时间。要想消除这种拖延，只有共同民主党在明年6月组成第22届国会后半期机构时独占常任委员长的过激方法。



这也是共同民主党轻视国民力量党协治的结果。执政党应该放弃依靠快速通道的想法，与在野党进行对话，该让步的让步，该得到的得到。希望共同民主党能以缜密的逻辑聚集国民舆论，说服在野党，展现迅速处理的能力。这才是负责党内产生的李在明公约的态度。

