CJ集团会长李在贤展开欧洲首次现场经营 强调以K浪潮扩张新领土

据CJ集团22日消息，CJ集团正将经营焦点转向欧洲，以寻找新的开拓地。CJ集团会长李在贤携集团主要经营团队访问了英国伦敦。这是李在贤自2002年就任会长以来首次在欧洲进行现场经营。分析认为，此举体现了李在贤的意图，即不应错过K文化正在迅速扩散的欧洲市场。李在贤与控股公司及子公司主要经营团队从9日起约10天访问了伦敦。此次访问陪同人员包括CJ副社长李美敬、CJ株式会社代表金洪基、CJ ENM代表尹相贤，以及女婿郑宗焕CJ ENM内容•全球事业总管等。据悉，李会长在欧洲访问期间会见了全球智库、投资公司、娱乐行业专家等集团相关产业主要人士。以李在贤此次访问为起点，CJ集团预计将加强欧洲经营。此前，CJ集团于2018年在德国设立食品法人，并一直致力于欧洲市场。计划于2026年下半年（7月至12月）在匈牙利生产必品阁饺子。近期，欧洲随着健康与保健需求增加，兼具价格竞争力的食品偏好上升，K食品进入机会正迅速打开。李在贤在与当地员工会面时表示：“为跃升为全球领先企业，必须加速包括欧洲地区在内的新领土扩张。”他称：“继集团全球业务据点美国之后，应在潜力巨大的欧洲市场积极发掘新增长机会。”李会长嘱咐道：“不要错过在欧洲地区全方位扩散的K浪潮，应快速抢占当地市场，跃升为泛欧洲顶级玩家”，“并希望提高全球领土扩张速度，使欧洲能成为接替美国的下一代战略地区。”李素贞记者 sojee@donga.com