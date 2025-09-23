“柯克是殉教者”……一场宗教和政治交织在一起的追悼仪式

“他是美国自由的‘殉教者（martyr）’。”当地时间21日，在美国亚利桑那州格兰代尔的“州立农场体育场”举行了青年保守活动人士、“转折点美国”负责人查理·柯克的追悼仪式。美国总统特朗普介绍了10日被杀的柯克的生平，称他为“殉教者”和“传道者”。在特朗普演讲的时候，许多人手紧紧合在一起，轻轻闭上眼睛，作出仿佛在听宗教领袖说教的姿势。另外，73000多名参加活动的人中间还欢呼着喊着“美国”和“柯克”等。追悼仪式从当地时间上午11时开始，持续约5个小时，似乎是为了特朗普的强硬支持层“让美国再次伟大”而举办的一种宗教活动。副总统万斯、国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞思、白宫办公厅主任苏茜·怀尔斯、总统高级顾问史蒂夫·米勒等特朗普政府核心人士全体出动悼念柯克。最后登场的特朗普表示：“伟大的传道者（柯克）现在已经是不朽的存在。必须战斗。这就是拯救我们国家。”攻击对象是自己指认的暗杀柯克的幕后主使激进左派。他还声称：“激进主义者和（进步）媒体的同盟想让查理保持沉默。”持强硬的“让美国再次伟大”立场的米勒把和进步阵营的斗争定性为“善与恶的对决”，预告了“铲除左派”的总攻势。此次追悼仪式被认为是“让美国再次伟大”团队超越政治团结，进入共享文化和宗教信仰阶段的象征性场面。《纽约时报》指出：“这是展示特朗普第二期时代的保守基督教和共和党是多么密切的瞬间。”申晋宇 niceshin@donga.com