特朗普签署公告大幅提高H-1B签证费 赴美就业“门槛”陡增

美国总统唐纳德•特朗普于当地时间19日签署公告，将特殊专业人员/临时工作签证（H-1B）的签发费用从1000美元（约合140万韩元）提高至10万美元（约合1.4亿韩元），涨幅达100倍。H-1B签证是全球各国高科技领域人才受聘于美国大型科技企业时申请的工作签证。舆论指出，在特朗普政府反移民政策持续强化的背景下，相对开放的专业人员签证签发渠道也正在关闭。有分析认为，此举再次凸显出特朗普政府“接受外国投资但拒绝接纳外国人”的政策基调，这一倾向已体现在高额关税、施压各国扩大对美投资等领域。韩国政府正密切关注特朗普政府提高H-1B签证费用的措施对韩国企业进军美国市场以及韩美签证制度改善谈判可能产生的影响。特朗普总统在公告中表示：“H-1B签证长期以来被滥用于引进海外低薪资、低技能劳动力进入美国科技领域，为消除该签证妨碍美国劳动者就业并导致失业、威胁国家安全的负面影响，将对使用H-1B签证的企业征收更高费用。”通常H-1B签证费用由雇用外国人的企业承担，大幅提高费用旨在促使企业优先雇用本国人。有观点认为这是采纳了“让美国再次伟大（MAGA）”阵营一贯反对H-1B签证制度的主张。此举使长期大批雇用外国高端人才以强化技术实力的美国大型科技企业进入紧急状态。《纽约时报》报道称：“微软、亚马逊、摩根大通等企业已向海外员工发送通知，要求在新规生效前尽快返回美国。”由于新规将于21日0时1分生效，企业仅给予两天返美时间。随着混乱加剧，特朗普政府澄清称：“本次措施仅适用于新申请H-1B签证者，符合国家利益的情况将予以个案豁免。”有观点担忧，近期佐治亚州韩国劳工被拘事件后韩国政府推动的扩大签证发放计划可能受阻。韩国外交部相关人士21日表示：“将密切关注此次措施对韩国企业和专业人才赴美发展的影响，并与美方保持必要沟通。”林雨宣 imsun@donga.com · 權五赫 hyuk@donga.com