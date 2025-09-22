特朗普将H-1B签证费用上调百倍 韩国迎来吸引理工科人才机遇



美国政府自21日起将特殊专业人员/临时工作签证（H-1B）申请费用从1000美元（约合140万韩元）上调至10万美元（约合1.4亿韩元），涨幅达100倍。此举旨在通过增加雇佣外籍人士企业的负担来促进美国本土就业。高举“美国优先主义”旗帜的特朗普政府继加征高额关税、加强移民管控后，又在科学、技术、工程、数学（STEM）领域外籍人才获取美国优质工作岗位方面增设了新障碍。



每年签发8.5万份的H-1B签证一直是支撑美国信息技术（IT）产业的核心动力，此举已引发科技巨头紧急应对。包括每年通过H-1B签证聘用逾万人的亚马逊在内的科技企业，已向外籍员工下达“切勿离开美国，若在海外请立即返回”的指令。美国机场甚至出现外籍人士获悉签证费用上调消息后集体拒绝登机的异常景象。



此举势必对佐治亚州韩国劳工被拘事件引发的韩美签证磋商产生影响。韩国政府虽曾研讨参照新加坡（5400名）或智利（1400名）模式争取H-1B签证韩国配额方案，但在美方强硬政策基调下，预计将面临艰难谈判。



然若善加利用此次政策变化，韩国可在全球人才争夺战中抢占先机。事实上，随着美国留学及工作签证签发门槛提高，近期韩国国内大学招聘中出现了以往不可能应聘的优秀人才踊跃申报的现象。各大学也通过增加奖学金、放宽转学要求等措施，积极吸引从美国回流的海归学子。



韩国政府应立即制定“韩国版千人计划”等积极引进全球人才的战略。在海外就业理工科人才年规模已达12万人的现实背景下，决不可错失吸引其回国发展的良机。此外还需积极谋划吸引占据美国H-1B签证71%份额的印度及12%份额的中国理工科人才。当前应正式启动关于构建全球技术人才枢纽所需的签证制度改进、研发支持强化、安居保障等系统性讨论。





