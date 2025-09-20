李在明22日-26日访问纽约……韩国首脑将首次主持安理会讨论

李在明总统为出席第80届联合国大会，将于22日至26日访问美国纽约。他将在联合国大会上发表包含韩半岛远景规划的主题演讲，并作为韩国首脑首次主持联合国安理会的公开讨论。韩国国家安保室长魏圣洛19日在龙山总统室举行的记者恳谈会上表示：“通过李总统在多边外交舞台联合国大会上首次亮相，加强与主要国家的关系，提高韩国的经济信赖度，将做好准备综合实现以上目标。”李在明将在抵达首日即当地时间22日会见世界经济论坛兼世界最大资产运营公司贝莱德首席执行官拉里·芬克，讨论人工智能及能源转型合作方案；23日将以196个国家首脑中第七名在联合国大会发表主题演讲。魏圣洛表示：“期待李总统说出朝鲜无核化问题的基本接近法。”24日，韩国总统将首次以联合国安理会主席的身份亲自主持安理会公开讨论，主题是“人工智能和国际和平、安保”。最后一天25日，李在明将在纽约曼哈顿主持国家投资说明会，邀请美国华尔街经济、金融界人士来韩投资。访问纽约期间，李在明还将与七国集团（G7）的法国、意大利以及捷克、波兰等国举行首脑会谈。没有计划与美国总统特朗普举行首脑会谈。不过，据悉，韩国政府正在以下月底在庆州举行的亚太经合组织（APEC）峰会为契机，推进特朗普和中国国家主席习近平对韩国进行国事访问。据悉，目前正在准备特朗普在峰会前、习近平在峰会后在首尔与李在明见面等方案。朴勋相记者、申娜莉记者 tigermask@donga.com、journari@donga.com