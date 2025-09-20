德尔•托罗导演称“每次观看韩国电影都能感受到能量与力量”

“难以抑制激动之情，我实在太热爱韩国电影了。”19日上午，在釜山海云台区电影殿堂的BIFF Hill，墨西哥电影大师吉尔莫•德尔•托罗导演（61岁•照片）以这般感言表达了首次访韩的体会。他带着新作《弗兰肯斯坦》（又译《科学怪人》）出席了第30届釜山国际电影节。德尔•托罗导演曾凭借《水形物语》（2018年）荣获威尼斯国际电影节金狮奖以及美国奥斯卡金像奖最佳影片奖和最佳导演奖。此前，他还执导过《地狱男爵》（2004年）、《潘神的迷宫》（2006年）等作品，被誉为“生物怪诞题材大师”。《弗兰肯斯坦》改编自玛丽•雪莱作家181年出版的同名小说，讲述了天才却自私的科学家维克多•弗兰肯斯坦通过穷凶极恶的实验创造生命体的故事。对于为何重新翻拍这部曾被多次影视化的作品，德尔•托罗导演表示：“即便是同一首歌，演唱者不同诠释也会不同”，并称“这部电影或许可视为我的自传”。“我的《弗兰肯斯坦》是在原著小说中融入了个人自传元素的作品。从被创造、被抛弃的角度来看这部作品时，感觉与我的经历十分相似。电影聚焦儿子（怪物）与父亲（弗兰肯斯坦）的关系以及他们之间的痛苦。年轻时我难以理解父亲，直到年岁渐长、自己成为人父之后，才真正理解了父亲这个角色。”他还流露出对韩国电影的喜爱之情。德尔•托罗导演提及奉俊昊、朴赞郁等导演时表示：“韩国不断涌现出其他国家电影中见不到的独特作品，每次观看韩国电影都能感受到能量与力量。”釜山=金泰彦记者 beborn@donga.com