总统称“我是受害者”的沉重感



正如李在明总统12日自己所说的“成了大韩民国最有权势的人”一样，他是公认的最高掌权人。从执政党以国会过半数议席支持政府、最大在野党存在感微弱等政治格局来看，即便是在民主化以来的总统中，恐怕也没有过如此强大的总统。但这样的李总统11日在记者会上就检察改革表示“我是最大的受害者”，无法不引起关注。他还说：“媒体曾大量报道对我不利的不实东西，但最近即使出现‘并非如此’的明确事实，媒体上也不会出现。”



虽然李总统没有直接提及，但可以理解为，这是指双铃集团对朝汇款疑惑事件出现的新情况。前京畿道和平副知事李华泳因涉嫌与前双铃集团会长金圣泰共谋代缴时任京畿道知事李在明的访朝费用而被判有罪。李总统也作为共犯被起诉，就任后审判处于中断状态。



李总统首先谈及自己，也可以看作是为了提高随后所说的“（检察改革）要完全排除感情，进行缜密的研究”一话说服力的话术。但从最近有关对朝汇款事件的一系列动向来看，很难把“受害者”发言当作耳边风。该案共犯KH集团总裁裴相允6月底在接受媒体采访时表示，“此事与李在明和京畿道完全无关”；本月5日KH集团前副会长赵庆植在国会听证会上声称，“受到了检察机关‘只有把两人（李在明和李华泳）塞进来，你们才能活着’的压力。”国家情报院本月2日也向国会报告，“国情院过去没有向检方提交有利于李在明的资料”。



裴某接受采访后，共同民主党成立专班（后来改为特别委员会），正式展开应对。赵某作证三天后，共同民主党表示，“捏造起诉的真相已浮出水面”，敦促重新展开调查。执政党内部要求检察厅取消对李在明公诉的呼声越来越高。李在明在担任在野党代表时期也曾强烈抨击该案是“罕见的捏造”，但现在作为总统，发言分量是截然不同的，与他的本意无关，会给检察厅带来不小的负担。



尹锡悦政府确实对李在明展开执着的调查，检方起诉的嫌疑多达12项。李在明可能有冤枉的地方，如果有错就应该改正，但关键是要用什么方式改正。如果按执政党的要求以取消公诉收尾，很有可能出现检察机关是不是看拥有人事权的总统的眼色行事的传闻。相反，即使是在李在明卸任总统之后，如果把所有的证据和主张都提交到法庭，通过判决证明其冤枉，那么谁也不能对正当性提出异议。



另外，法务部认为，李华泳主张的所谓检察机关“酒席怀柔疑惑”具有可信性，已正式展开监察。如果疑惑被确定属实，有可能被认定为重审理由，执政圈部分人士和李华泳方面已出现了要求重审的说法。如果李华泳的判决被无罪推翻，那么李总统的清白也将同时获得证明。即使花费时间，也要经过法院的判决，这样才不会留下不必要的争议。不是有句话嘛，“任何人都不能成为自己案件的法官”。

