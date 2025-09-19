美国优先主义帮了中国霸权主义忙的悖论



“正如最近莫迪和习近平、普京的亲近模样所显示的那样，美国可能会把印度推到敌人（中国和俄罗斯）一边。”



美国前副国务卿库尔特·坎贝尔和前白宫国家安全事务助理杰克·沙利文在外交专刊《外交事务》4日的投稿中作出了上述表示。文章指出9月1日在中国天津举行的上海合作组织首脑会议上中国、俄罗斯、印度领导人其乐融融的样子，对此表示担忧。主要外媒也分析认为，这是抵抗美国特朗普政府关税压力的“反美集结”的象征性场面。



让一直以与特朗普兄弟情而自豪的印度总理莫迪主动去找习近平和普京的，是美国的关税炸弹。此前，特朗普政府声称要制裁印度进口俄罗斯原油，并征收了高达50%的高关税。但是，作为世界第一人口大国，冷战时期以不结盟运动首脑自居的印度选择了自主而不是屈从。印度外交部以“印度有权根据经济需要作出决定”为由，拒绝了美国的要求。



以前美国政府为了牵制中国，一直努力拉拢印度。布什政府推进的美印民间核协定就是代表性例子。自1962年以来，印度一直与中国在边境地区发生武力冲突，并于2007年加入美国主导的安全组织“四方安全对话”，参与牵制中国。但是，特朗普的美国优先主义外交正在动摇四方安全对话的一个轴心。



敌前分裂并没有就此结束。甚至动用军事手段、比四方安全对话更加强有力的对华牵制手段“奥库斯（AUKUS，美国-英国-澳大利亚安全合作机制）也感到不安。美国国防部政策副部长埃尔布里奇·科尔比去年在一次活动中表示：“美国核潜艇是非常重要的商品，为什么在我们最需要的时候把‘皇冠宝石’等资产交给（澳大利亚）呢？”此前，拜登政府根据《奥库斯协定》，决定在2032年之前向澳大利亚出售3艘核潜艇。美国决定向澳大利亚提供战略资产核潜艇，是为了封锁中国海军进军太平洋。但随着有人指出核潜艇产量不足，美国国防部已开始重新讨论《奥库斯协定》。



美国的态度变化让澳大利亚一片哗然。澳大利亚前总理特恩布尔批评说：“虽然我们花费了30亿美元，但并不能保证核潜艇真的能交付。奥库斯对澳大利亚来说是不公正的可怕协定。”



特朗普政府的美国优先主义外交导致同盟间的裂痕，给中国打开了一扇“机会之窗”。面临特朗普政府3500亿美元对美投资压力的韩国也不例外。中国正在伺机制造韩美之间的裂痕。中国外交部长王毅17日对韩国外交部长赵显表示，“在单方面强压蔓延的情况下，两国应共同反对贸易保护主义”，也是出于同样的原因。重要的是，继朝鲜的核威胁之后，朝中俄团结在一起的情况下，韩美同盟的价值非常大。对于美国无理的贸易要求，需要发出强烈的声音，同时需要慎重加强韩美日安保合作。

