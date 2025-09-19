“美中领导人参加”APEC会议……决定关税-朝核方向还有42天



美国总统特朗普和中国国家主席习近平将于10月底出席庆州亚太经合组织（APEC）峰会。美国驻韩大使馆正式宣布特朗普总统访韩，韩国外交部长赵显也表示确信习主席将访问韩国。这是美中首脑时隔13年再次同时访韩。包括将于下月初决定的日本新首相在内，将对韩国的经济、安保产生决定性影响的主要国家首脑将齐聚一堂。韩国将成为衡量国际秩序走向的超大型首脑外交活动的舞台。



此次APEC会议将在决定特朗普第二届政府上台后开始的中美贸易战争能否告一段落的十字路口举行。在美中关税缓期结束前10天开幕的APEC有可能成为美中首脑通过首次面对面谈判打开贸易秩序变化的转折点。这样一来，韩国在巩固与美国的安全和经济同盟的同时，还要与中国继续展开经济合作的立场也将得到喘息的机会。



但是到APEC为止，要越过的关口也不少。最重要的是，围绕3500亿美元对美投资基金的具体内容，韩美关税谈判处于胶着状态。如果为了谈判达成一致而接受美国的所有要求，也不能排除韩国经济陷入外汇流动性危机的可能性。但也不能盲目拖延谈判。如果征收比日本等主要竞争国更高的关税的情况长期化，汽车等主力出口产品将遭受严重打击。无论如何也要找到解决僵局的头绪。



APEC能否成为解决朝核问题的头绪也是关键。虽然朝美首脑会谈的可能性是敞开的，但特朗普总统似乎容忍朝鲜拥有核武器的态度是变数。韩国总统李在明在18日公开的《时代》杂志采访中，提出了如果朝鲜停止核武器和导弹开发，就给予补偿，然后走向裁军与完全无核化的三阶段解决方案。韩美只有在这种解决方法上协调得严丝合缝，才能避免出现不协调。以APEC为契机，说服中国在韩中首脑会谈之前明确表明无核化目标也很重要。



李在明在采访中表示，“虽然会和美国站在一起，但是要管理好不要与中国敌对”，表达了要在美中之间起到“桥梁”作用的意思。只有消除韩美关系的不确定性、恢复与中国的信赖、美中同意无核化解决方法等三要素具备，才有可能实现。这就是为什么在距离APEC还剩的42天里，为了确保这一基础，迫切需要展开全方位外交总战的原因。

