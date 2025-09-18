现代汽车集团公开可同时控制数百台机器人的尖端无线通信技术

长期以来依赖人力的制造业现场正因人工智能（AI）机器人的引入迎来急剧变革。从焊花飞溅的造船厂到汽车工厂，可实现数百台机器人精密操作的“智能工厂”正在成为现实。●尖端无线通信技术加速生产现场智能化现代汽车与起亚17日公开了用于运营大规模机器人智能工厂的最尖端无线通信技术。两家公司全球首次开发出可同时处理超高速、低延迟无线通信WiFi 6（下一代超高速无线通信技术）与专网超高速5G（P-5G）的无线连接终端，并在韩国和美国申请专利。该技术自去年底起已应用于蔚山工厂和现代汽车集团美国超级工厂（HMGMA），支撑着数百台生产机器人与物流机器人的稳定运行。在现代汽车与起亚的实际工厂现场，基于无线通信的尖端机器人正活跃运作，包括运输零部件的无人搬运车（AGV）和自主移动机器人（AMR）。蔚山第三工厂已引入超过100台AGV与AMR，HMGMA佐治亚州工厂则投入了161台AMR。这些机器人需根据现场状况实时响应，而非按固定路线移动，因此稳定的无线通信技术至关重要。企业方面表示，得益于可切换通信网络的一体化终端，解决了以往使用单独通信网络的机器人在发生通信障碍时停工的问题。现代汽车集团相关人士称：“计划在2026年前开发基于WiFi 7的下一代集成终端技术，并安装在国内外工厂。”●机器人相继现身造船与钢铁行业在典型的劳动密集型产业造船领域，机器人引进也日趋活跃。HD现代三湖重工15日与HD现代机器人、LG CNS签署了关于人形机器人及物流自动化技术开发的业务协议。计划开发可应用于焊接、测量、成型、监控等多种生产活动的人形机器人与自主移动机器人，扩大造船厂自动化。在钢铁领域，浦项制铁自2020年在光阳制铁所引入镀锌工序自动化机器人后，正不断扩大用于提升高危作业安全性的机器人应用。根据国际机器人联盟（IFR）2023年调查，韩国以每万名制造业员工配备1012台工业机器人的密度位居全球第一，大幅领先第二位新加坡（770台）。机器人引进正作为替代将生产基地迁往低收入国家以节约人力成本模式的新方案受到关注。IFR在今年1月《2025全球机器人趋势》报告中分析称：“自动化使制造商能够在本国或主要消费市场附近进行生产，机器人应用可大幅缓解制造业劳动力短缺问题。”另有研究表明，机器人不仅不会取代现有劳动力，反而可能增加整体就业。世界银行在7月发布的东亚太平洋地区报告中分析指出：“机器人应用带来的生产率提升推动了生产规模扩大，抵消了自动化导致的就业替代效应”，暗示机器人不仅能降低成本，更可成为可持续产业发展的动力源泉。金在亨 monami@donga.com