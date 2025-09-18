乐天信用卡遭黑客攻击数据是首次报告时的100倍

经确认，拥有约960万名会员的乐天信用卡被黑客攻击的数据为100GB（千兆字节），规模超过当初报告的100倍。继SK电信等通信公司、保险公司之后，信用卡公司也接连遭到黑客攻击，消费者的不安正在扩散。据悉，对保安相对脆弱的储蓄银行等第二金融圈遭黑客攻击的担忧也越来越大。有人指出，随着利用人工智能等新技术的黑客攻击变得更加巧妙和容易，企业的保安也应该尽快加强。据金融界和金融当局17日透露，乐天信用卡和金融监督院、金融保安院等机构对8月份发生的乐天信用卡遭黑客攻击事件进行了调查，结果显示，有超过100GB的数据被泄露。对于信息泄露规模，金融圈高层人士表示：“据推算，至少是100GB，其中相当一部分是个人信息。如果乐天信用卡以保守的观点在黑客事件发生后立即采取补发信用卡的措施，那么个人信息泄露造成的损失应该会降到最低，但很遗憾。”4月SK电信泄露的2300多万名个人信息共达9.82GB。也就是说，乐天信用卡的数据是韩国第一大通信公司泄露信息的10倍还多。对此，乐天信用卡人士表示：“正在继续确认个人信息是否泄露。”乐天信用卡9月1日向金融当局报告黑客事故时，曾推算泄露数据约为1.7GB。也就是说，实际泄露的信息接近起初报告数值的100倍。随着泄露规模远超预想，总统室也在关注金融消费者的损失。据悉，韩国总统李在明17日亲自听取国家安保室第三次长吴贤珠（音）的相关报告，并嘱咐“好好盯着点”。金融当局决定近期召开紧急对策会议。金融当局高层人士解释说：“将整理当局对没有预告的乐天信用卡检查的立场，尽快予以表明。”乐天信用卡代表赵佐镇（音）计划亲自向国民道歉，并发表受害对策等。专家们强调，加强企业的安全投资，政府也要提高组织效率，在安全监督和管理上下功夫。亚洲大学网络保安系教授郭镇（音）建议：“利用人工智能等新技术的新攻击使黑客攻击更加尖锐，政府也要有效整理分散在个人信息保护委员会和韩国互联网振兴院的作用，才能更加紧密地应对。”康佑硕记者、申圭镇记者 wskang@donga.com、newjin@donga.com