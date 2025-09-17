半夜赶海结果丧命……滩涂赶海5年来共造成38人死亡或失踪

8月8日，忠南唐津，一名声称“去赶海”而离开家门的50多岁男子失踪，两天后在海里被发现死亡。今年5月，在全北扶安赶海的两名女性落水，其中1人死亡。仁川海洋警察署永兴派出所警司李宰硕（音，34岁）为营救被困在泥滩上的中国籍男子而殉职，再次引发人们对赶海安全问题的担忧。据悉，最近5年间，在赶海中被困在滩涂而死亡或失踪的人达38人。● 最近4年间发生288起滩涂被困事故李宰硕9月11日凌晨独自前往滩涂是为了救一名70多岁的中国籍男子。该男子的脚被贝壳严重割伤，无法自行走动。李宰硕给中国籍男子穿上自己的救生衣，脱下手套给他套在脚上，试图一起离开现场，但被汹涌的海水卷走后殉职。当时滩涂是涨潮、退潮落差最大的“大潮期”，地方自治团体正在引导人们克制夜间赶海。赶海是指在滩涂上挖掘或捕捞贝壳、章鱼、螃蟹等海产品的行为。特别是蛤蜊和海鲜在晚上变得活跃，很多人从事“夜间赶海”。但问题是，如果在没有确认潮时和潮汐信息的情况下进入，危险会剧增。一旦开始涨潮，由于滩涂的特殊地形，逃离的路径有限，加上视野昏暗，很容易迷失方向。永兴岛是民众常去的地方，事故发生前一天的10日晚也有200多人在滩涂上。涨潮的速度是每小时7-15公里，相当于成人在地上快步行走的速度。如果脚陷进滩涂，移动迟缓，健壮的成人也会很快被海水卷走。2021年至上个月，全国共发生288起滩涂被困事故，其中38人死亡或失踪。2021年83起，2023年67起，每年都有两位数的事故发生。同期，海警救助的平民达430人。海警与仁川市等地方自治团体一起，用无人机巡查滩涂，在危险区间发送警告广播等，正在展开预防活动。但是，与不断增加的人流相比，人力和装备严重不足。滩涂面积广阔，很多地方视野不开阔，实时监测也存在局限性。今年5月，国会提出了限制地方自治团体夜间赶海时间的《水产资源管理法修订案》，但至今仍搁置在常任委员会。韩国海洋安全协会会长朴建泰（音）表示：“人们很容易把赶海视为单纯的爱好，但危险性很大，因此有必要义务性地佩戴安全装备，并完善时间和区域的限制、扩大无人机巡查等制度。”● 涉嫌“应对不力与隐瞒”，海警署长等被停职海洋警察厅就李宰硕殉职一事，对违反“两人一组”出动规定、涉嫌指示对事件缄口等的仁川海警署长、永兴派出所所长、永兴派出所队长等3人下达了停职待命命令。特别是永兴派出所的工作日志被怀疑造假。李宰硕的4名同事在记者招待会上表示，“从晚上9点到凌晨3点休息了6个小时”，但与此不同，工作日志上记录着6人轮流休息了3个小时。根据派出所运营规则，夜间休息时间限制在3小时以内。海警中断了由6名外部专家组成的真相调查团的运营，正在重新制定独立调查方案。这是根据李在明总统“要由外部机关严格调查”的指示而采取的措施。海警人士表示：“一旦确定方向，将彻底查明真相。”此外，海警内部也有人谴责通过记者会揭露“缄口指示”的李宰硕的4名同事。遗属方面表示，“记者会得到了海警厅长的许可”，要求克制。海警厅长金容珍前一天宣布对事故负责，表明了辞意。仁川=孔升培记者 ksb@donga.com