以色列向加沙城全面投入地面部队……“美国事先批准”

以色列15日向巴勒斯坦加沙地区中心城市加沙城投入了地面部队。以色列总理内塔尼亚胡8月8日发表控制加沙地区的计划后，以色列军队在空袭加沙城的过程中，派出坦克等开始投入地面部队。有分析认为，最近以色列空袭卡塔尔首都多哈的巴勒斯坦武装团体哈马斯高层人士居住设施，引发了美国总统特朗普和内塔尼亚胡之间的不和谐音，但最终美国再次为以色列的报复战助了一臂之力。据以色列媒体《以色列时报》、Ynet等报道，以军15日晚对加沙城进行了37次大规模空袭，历时约20分钟。之后以军投入了动用战车的地面部队。此次攻击主要集中在加沙城中心的阿尔扎拉街、海岸边的谢赫拉德万、阿尔卡拉马、特尔阿尔哈瓦地区。另外，以色列军队还动用反地雷机器人和阿帕奇直升机在城市上空进行射击。加沙城居民表示，以色列的炮击令人联想起“火焰带”。一名居民说：“这是地狱般的夜晚。以色列军队对加沙城使用了所有种类的轰炸和武器。”《耶路撒冷邮报》报道说：“这是过去两年里加沙北部从未见过的战争局面。”据美国政治媒体Axios报道，以军高级官员表示，未来几天将有更多地面部队进入加沙城。据悉，以色列在加沙城投入地面部队的行动事先得到了特朗普政府的批准。以色列高层人士对Axios表示：“（正在以色列访问的）美国国务卿鲁比奥没有对地面作战采取刹车措施。”一美国官员表示：“这不是特朗普政府的战争，而是内塔尼亚胡的战争。”意思是说，虽然特朗普政府允许地面作战，但其责任在于内塔尼亚胡。此前，在以色列空袭卡塔尔后，特朗普表示，事先没有接到以色列的通报，并表示：“我对这件事完全不满意。”这是考虑到“即使拥有中东地区最大规模的美国空军基地的友邦国遭到攻击，美国实际上置之不理”的批评而作出的表态。当天，在以色列投入地面部队几个小时前，鲁比奥在与内塔尼亚胡举行的联合新闻发布会上表示：“我们希望这一事态以和平、外交的方式结束。虽然今后也会摸索这一点，但也要做好应对可能无法实现的可能性。”他在结束对以色列的访问前往卡塔尔的途中向哈马斯施压说：“以色列已经开始行动。我们达成协议的时间大概只剩下几天，最长也只有几周。”另一方面，卡塔尔当天在多哈召开了阿拉伯、伊斯兰国家紧急首脑会议，表示“将重新讨论与以色列的外交及经济关系”，对空袭本国的以色列进行了谴责。卡塔尔虽然没有与以色列建交，但关系一直比较融洽。在60个国家首脑参加的此次会议上，卡塔尔国王塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼批评说：“以色列主张（哈马斯）释放人质，为什么要暗杀所有谈判人员？”李基旭记者 71wook@donga.com