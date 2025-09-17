“未来三四年内健康人群亦将步入脑芯片植入时代”

“未来三至四年内，健康人群也将迎来选择植入脑机接口（BCI）技术的‘转折点’。”与特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克共同创立神经科技初创企业“神经连接”的副总裁徐东镇，15日在首尔江南区韩国高等教育财团演讲时作出上述表述。脑机接口技术是通过在大脑植入电极，将脑电波转化为电信号后与计算机进行信息交互的技术。尽管目前该技术仅限应用于因事故或疾病丧失运动能力的患者群体，但预测表明健康人群植入脑芯片的时代即将来临。徐副总裁是与马斯克首席执行官共同创立“神经连接”的八位科学家之一。除马斯克外，徐副总裁是目前唯一仍在职的联合创始人。他幼年移居美国，于加州大学伯克利分校获得电子工程与神经科学博士学位，2020年入选《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人”名单。徐博士在由崔钟贤学术院、韩国高等教育财团与魁匠团共同主办的当天演讲中，公布了神经连接的最新临床案例。因潜水事故导致肩部以下全身瘫痪的美国人诺兰•阿尔博作为神经连接首位临床试验参与者，已实现仅凭思维下棋。徐博士说明称：“临床试验参与者每天使用该设备达7小时40分钟，部分人每周使用超100小时，已成为生活必备工具。”据神经连接数据显示，目前已有12人接受其植入手术。徐博士特别提及：“神经连接的信号传输速度较通过脊髓传递至肌肉的信号快10倍以上”，暗示其有望实现超越人类原有反应速度的“超人类能力”。实际使用者的脑信号无需经脊髓与肌肉传导，直接与计算机连接，展现出较非使用者更快的反应速度。他强调：“我们的宗旨是减轻人类痛苦，同时拓展人类体验。正如智能手机扩展了人类创造力，脑机接口技术必将激发全新想象力。”朴钟敏记者 blick@donga.com