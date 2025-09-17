无师资何以成人工智能强国



政府正为跃升为全球三大人工智能（AI）强国加速布局，然教育一线却因人工智能师资短缺导致相关教育受阻。今年起，“信息”科目在初中课时增加一倍，高中则作为高中学分制课程开设。但当前信息教师严重匮乏，甚至难以开展计算机基础教学。去年除京畿道、大邱、世宗市外，全国14个市道的学校平均信息教师数量不足1人。部分地区存在1名教师负责10所学校巡讲，或由非专业教师代课的现象。



全国设有计算机教育系的师范院校仅9所，年招生规模仅193人。近五年计算机教育系招生名额仅增十余人，实际处于冻结状态。即便算上40所开设教职课程的大学计算机相关专业，年培养规模也仅434人。相较于全国初高中数量，师资供给远不能满足需求。



人工智能技术霸权竞争的成败取决于人才培养与储备。作为其根基的人工智能教育的重要性无论如何强调都不为过。创新人工智能企业层出不穷的中国，自2001年起便在小学开展信息教育，通过英才计划培养科学•技术•工程•数学（STEM）人才。近日北京市更规定中小学须开设至少8学时人工智能课程，并计划分阶段培养100名人工智能专业教师、1000名核心教师。



韩国职业能力研究院预测，到2027年人工智能、大数据、云计算等新技术领域将面临6万人才缺口。即便确保尖端图形处理器（GPU）、建成人工智能高速公路等基础设施，若缺乏驱动这些资源的人才，人工智能强国跃升终将沦为空洞口号。提升全民人工智能素养、培养优质人才，公立教育的作用不可或缺，而确保充足师资更是首要任务。当务之急是加强中小学人工智能教育，大胆投入师资培养，夯实人工智能强国根基。

