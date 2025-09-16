不管是执政党还是在野党，早已进入明年6月地方选举的氛围

距离李在明政府上台后的首次全国性选举2026年6月3日地方选举还有260天，政界的地方选举竞争已经升温。李在明总统12日在江原地区市政厅会议上直接提到了江原道铁原出身、被认为是江原道知事候选人的总统政务首席秘书禹相虎。国土交通部长金润德就东海岸铁路三陟至江陵高速铁路区间的高速化表示，“禹首席一看到我就说一定把它当作一号工程来做，我一定会做”。李在明听到后笑着说，“早知道就让禹首席做了。可能是因为他是江原道的吧。”禹相虎当天也出席了活动。在共同民主党内部，全贤姬、金炳周、韩俊镐、李彦周等最高委员和文振硕、康准铉、李源泽、朱哲铉等部分市道党委员长正在成为参加地方选举的候选人。最高委员和市道党委员长要想参加地方选举，必须分别在6个月和8个月前辞职，因此预计不久后参选者就会浮出水面。共同民主党上个月组成了地方选举企划团，开始了公推制度和选举战略、政策企划等具体讨论。国民力量党领导层15日在明年地方选举核心激战地釜山举行了包括现场最高委员会议在内的两天一夜的日程，点燃了地方选举准备之火。党代表张东赫在釜山现场最高委员会上列举了韩国产业银行迁往釜山、海洋水产部迁往釜山、釜山新港及加德岛新机场建设等，并表示“将倾注所有党力发展釜山”。政界人士表示：“下个月中秋过后，地方选举政局将正式展开。这是李在明政府的首次全国单位选举，是对政局产生巨大影响的选举，因此可以感觉到提前过热的氛围。”赵权亨记者、金俊日记者 buzz@donga.com、jikim@donga.com