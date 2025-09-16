从无名电影导演到“戛纳朴”的朴赞郁



备受期待的朴赞郁导演（62岁•照片）的新作《无可奈何》未能在威尼斯国际电影节获奖。但此前他已凭借电影《分手的决心》（2022年）斩获第75届戛纳国际电影节最佳导演奖，跻身世界级电影大师行列。



朴赞郁就读于西江大学期间主修哲学与新闻传播学。他在大学电影社团观看阿尔弗雷德•希区柯克导演的《迷魂记》后深受震撼，由此立志成为电影导演。三十岁时历经忠武路制片现场磨练，凭借《月亮是太阳做的梦》出道，但该片在票房与专业评价层面均未获认可，第二部作品《三人组》同样遭遇失利。在挫折中为维持生计，他曾从事影评写作并经营音像租赁店。这段时期培养的执着影痴特质与影评人式的分析能力，成为日后滋养其电影个性的重要养分。



转折点来自应制片公司邀约执导的《共同警备区JSA》（2000年）。朴赞郁凭借此作的成功真正获得大众与评论界的瞩目。随后以《我要复仇》开启的“复仇三部曲”，在《老男孩》达到艺术巅峰。2004年获戛纳电影节评审团大奖的《老男孩》被誉为“让世界认识韩国电影的作品”，在奉俊昊导演《寄生虫》问世前，始终是最具国际知名度的韩国电影。



此后在《蝙蝠》《小姐》《分手的决心》等作品中，他持续执着探索人类内心的赎罪与救赎、触碰禁忌之恋的主题。暴力与欲望、扭曲浪漫的融合，形成了朴赞郁独有的美学风格。这种作品世界感动了全球观众，继《老男孩》之后凭借《分手的决心》再获戛纳最佳导演奖，巩固了“戛纳朴”的称号。



朴赞郁亦积极传递社会性讯息。在凭借《小姐》荣获百想艺术大赏最高荣誉的领奖台上，他强调应建设不歧视性少数群体与社会弱者的社会，展现了电影与社会议题相联结的可能性。



历经失败与无名时期的淬炼，如今朴赞郁已成为受邀出席戛纳、威尼斯、奥斯卡等世界主要电影节与颁奖礼的国际级导演，并正以类型实验与独创叙事在世界电影史上书写属于自己的篇章。

