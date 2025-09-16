韩美谈判停滞不前……“无限制货币互换”是最低限度的条件



围绕韩国与美国达成协议的3500亿美元（约486万亿韩元）对美投资基金的履行方式等问题，两国关税谈判陷入了胶着状态。据悉，在这种情况下，韩国政府向美国提出在建立基金之前签订“无限制货币互换”的要求。因为他们认为，要想阻止美元为对美投资而流出时可能发生的外汇市场冲击，需要最起码的安全阀。



货币互换协议是两国中央银行签订的合同，在发生紧急情况时，可以抵押本国货币，并以事先规定的汇率借入对方国家货币。如果签订无限制的货币互换协议，可以期待韩国拥有无限的“美元负账户”效果。在全球金融危机时的2008年、新冠疫情蔓延的2020年，两国曾两次签订临时货币互换协议。



如果特朗普总统任期内相当于韩国外汇储备84%的美元投资到美国，韩国有可能在外汇流动性上遭受严重的压力。韩元价值也会暴跌（韩元兑美元的汇率暴涨），导致进口物价上涨，国民购买力降低，经济也会受到冲击。最近，韩国股市连日刷新历史最高值，外国人投资大幅增加，但首尔外汇市场的韩元对美元汇率却高达1380-1390韩元，这提前反映了这种忧虑。



与美国签订无限制的货币互换协议并非易事。美国签署常设无限制货币互换协议的国家包括日本、欧元区、英国、加拿大、瑞士等都是准主要货币国。但是考虑到短期内可能对韩国经济造成冲击的巨额投资规模、单方面有利于美国的收益分配方式等，韩国要求签订货币互换协议绝对不能说过分。



从今天起，日本输美产品的关税率将比韩国低10个百分点，韩国出口企业的损失将越来越大。但即便如此，在没有任何安全措施的情况下，也不能接受可能使国家经济陷入危险的3500亿美元投资协定。应该将投资时间调整到现实合理的水平，投资对象也应该通过“让美国造船业再次伟大”项目等韩国企业的参与，调整到提高协同效应的方向。与此同时，韩国政府在韩美货币互换问题上，要努力争取美国的让步。

