左翼团体谴责“锁链拘捕关押”，在美国大使馆附近高喊“驱逐大使”

13日，在首尔市中心各处举行了谴责在美国佐治亚州发生的韩国人被集体拘捕关押事件的集会。进步倾向团体“烛光胜利转换行动”当天下午6点在钟路区美国驻韩国大使馆附近举行“第157次烛光大游行”。当天聚集的500多人高喊“谴责美国逮捕和关押韩国国民”“立即驱逐美国代理大使约瑟夫·尹”“美国佬回家”等口号。参加者们在光化门一带游行，在美国大使馆前高喊“特朗普道歉”。首尔烛光行动共同代表金智善（音）在讲台上表示：“仅靠召见美国驻韩大使是不够的。难道不应该用驱逐来应对吗？”此前的当天下午3点，全国民主劳动组合总联盟在首尔地铁1号线市厅站附近举行了9·13决议大会，1300多人参加集会。民主劳总委员长杨京洙（音）批判道：“劳动者被冤枉地逮捕关押，其背景是特朗普政府的关税强迫、上调防卫费和国防费等内政干涉。这就是对自主权的镇压。”此前，316名韩国国民在美国移民海关执法局对美国佐治亚州现代汽车-LG新能源合作电池工厂建设现场的执法行动而被逮捕和关押8天，12日回到祖国。随着工人在回国后对恶劣的拘留所环境、当地拘留过程中移民和海关执法局人员的种族歧视及侮辱性发言等的证言，批评越来越大。李秀妍记者 lotus@donga.com