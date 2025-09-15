韩美关税谈判立场没有交集……预计将在亚太经合组织峰会后展开持久战

韩国和美国就3500亿美元（约486万亿韩元）的对美投资基金等韩美关税协议进行了后续谈判，但未能缩小分歧。据悉，在韩国工人被逮捕关押事件持续产生影响的情况下，韩国政府正在考虑美国总统特朗普很有可能下个月访韩并出席庆州亚太经合组织（APEC）领导人会议之后谈判长期化的可能性。韩国产业通商资源部长官金正官日前在美国会见美国商务部长卢特尼克，就韩美贸易协议进行了后续谈判后。他于14日回国后在回答有关谈判成果的提问时表示：“双方正在进行磋商。”卢特尼克在韩美产业部长会谈前一天的11日表示，“韩国要么交关税，要么接受协议，两者选一”，主张如果韩国不接受美国的要求，关税有可能再次提高到25%。韩国政府人士则表示：“目前韩美之间的差距还很大。”总统室发言人姜由桢也在当天的吹风会上表示：“关税谈判的特点是互相提出新的条件，保持最佳状态的均衡。关税谈判是调整基准点的过程，完成的时间点是韩国的利益得以落实的时间点。现在变数很多。”韩美7月30日达成关税协议，内容包括美国对韩国的对等关税从25%下调至15%，韩国则筹集3500亿美元规模的对美投资基金。但是，围绕对美投资基金，美国要求韩国签署与日本类似的谅解备忘录，韩美的立场在后续谈判中处于平行线。据悉，美日就备忘录达成协议，一旦美国指定投资处，日本将在四五天内以现金进行投资，投资资金回收后，美国将获得90%的投资收益。韩国政府的方针是，面对美国恢复关税的威胁，不会急于进行谈判。由于美国佐治亚州拘留韩国工人事件，企业对美投资的不信任感增大，国内舆论恶化，因此难以轻易接受美国的要求。政府高层人士表示：“虽然不能就此推迟谈判，但是有很多变数。会考虑美中关税谈判和APEC峰会日程等进行判断。”其核心要义是，考虑到庆州APEC峰会（10月31日）和美国推迟对中国关税的时限（11月10日）等因素，应对韩美关税谈判长期化的可能性。此前，美国白宫人士对美国有线电视新闻网（CNN）表示，正在准备在APEC峰会期间特朗普访韩，“访韩的焦点是经济合作，贸易、安保和民间原子能合作也将包括在（议题）中。”朴勋相记者、申圭镇记者 tigermask@donga.com、newjin@donga.com