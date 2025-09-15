教育部称全国仅查处23家实施英语水平测试的幼儿园 实则课外辅导乱象丛生



四年前此时，每日响起的手机铃声总令人心神不宁。来电方是被称作“英语幼儿园”的幼儿英语培训机构。班主任总以“今日孩子受批评了”为由说明情况。曾有一日被告知“孩子在走廊哭闹不止难以安抚”，接回孩子时发现书包里装满被折断的彩色铅笔。始终察言观色询问“老师今天表扬我了吗”的孩子，最终嚎啕大哭着诉说：“老师因我说韩语大声斥责，把我关在其他房间，十分害怕。”



当即决定退出该英语幼儿园。原本认为尽早学习英语有益处，且被“五岁入学可免水平测试”的宣传所吸引。该园按汇款顺序决定入学资格，近百人的等候名单曾让获准入学的我们倍感欣喜，此刻却只余悔意。虽多数孩子能适应英语幼儿园，但此次痛苦经历让人认识到每个孩子接受速度不同，需要父母保持清醒判断。



教育部首次对全国728家英语幼儿园进行全面调查，近日公布结果称仅23家（3%）机构存在实施水平测试行为。尽管网络搜索“幼儿水平测试”即可见大量“诚聘明年具有X年教龄的幼儿入学测试辅导教师”帖文，政府部门却连实际状况都未能掌握。调查过程中排除了在授课中期举行考试的机构，疑似借助英才鉴别检测等替代手段的机构也得以漏网。



或许是迫于国家人权委员会近期要求制定基于水平测试的幼儿培训机构管制方案，教育部表示“将持续核查实施水平测试的英语幼儿园”，并承诺通过禁止面向幼儿每日进行40分钟以上教学等法案完善制度。



然而即便如此，仍难以遏制家长送读英语幼儿园的意愿。正如所有课外教育的起点，若不能消除“唯恐孩子落后”的不安情绪，便无法从根本上解决问题。或因顾忌教育部监管，首尔江南某知名英语幼儿园决定取消水平测试，仅向同系统旗下招收3至4岁幼儿的关联机构毕业生分配班级。家长群体中出现“为防止4岁应试竟衍生出2岁应试”的议论。



相比取缔与立法，政府更应优先开展基础研究。需联合语言学家、心理学家、脑科学家等专业人士共同探究适合幼儿的英语教育方法。教育部仅强调“英语在小学三年级才首次接触，幼儿园以教学形式开展英语培训属违法”，但现实是大量普通幼儿园为满足需求早已开设英语课程。家长仍觉不足，甚至为裹着尿布的幼儿聘请课外辅导老师。



政府亟需研究幼儿期强制背诵英语拼写、书写论文等过度教育对儿童情绪的影响。唯有清晰说明早期英语教育的优势与副作用，才能阻止家长盲目选择英语幼儿园。



彻底取缔课外教育的想法并不现实。国家应当明确揭示问题本质并进行说服，同时对必要领域提供支持。前光州教育大学校长朴南基（音）指出：“若国家通过扎实研究组建专家团队，以税收支持按儿童成长节奏开展教学，怎会有家长反对？”

