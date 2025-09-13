被拘捕工人回国当天，韩美再次发生“关税冲突”

美国商务部长卢特尼克当地时间11日表示：“韩国必须接受（关税）协定或缴纳关税。”他的意思是，在韩美关税后续谈判陷入胶着状态的情况下，如果不接受美国的要求，将把已商定为15%的对等关税恢复到25%。对此，韩国总统室断然否认说：“不会进行脱离公正性的谈判。”在被美国移民当局逮捕、拘禁的韩国国民回国的当天，美国进行高强度施压，韩美之间围绕关税谈判的分歧似乎正在激化。卢特尼克当天在接受美国CNBC电视台采访时表示：“韩国在总统（访问华盛顿）时没有签署（关税谈判协议）。没有灵活性。要么交关税，要么接受协议，二选一吧。”他的意思是，如果韩国不接受美国提出的关税协议条款，美国将取消对韩国的下调关税计划。韩美两国7月30日决定，美国把对等关税下调至15%，韩国将建立3500亿美元（约486万亿韩元）的对美投资基金。但是，随着对美投资基金履行计划出现分歧，韩美还在就关税协议条款进行后续谈判。对此，总统室表示：“不会进行脱离合理性和公正性的协商。将把国家利益放在首位进行谈判。”也就是说，即使征收关税，也不能按照美国的要求在关税协议上签字。李在明总统前一天在就任百日的记者见面会上表示：“我们为什么要签没有利益的字呢？绝对不会做出违背大韩民国国家利益的决定。”据悉，美国要求韩国也采取与之前与日本达成的关税协议相似的水平。美日已就谅解备忘录达成协议，一旦特朗普总统指定投资地点，日本将在45天内以现金投资，投入的资金回收后，美国将获得90%的收益。11日访问美国的韩国产业通商资源部长金正官将在纽约会见卢特尼克，进行高层关税谈判。申圭鎭 newjin@donga.com