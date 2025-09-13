网球亚军为何留在赛场：体现有尊严的祝贺与为飞跃而自省



体育史是胜利者书写的记录。无论表现多么出色，失败者往往湮没于历史长河之中。然而在网球项目中，决赛失利者在颁奖仪式后仍会留在赛场，并率先在胜利者和观众面前接过话筒。这在其他体育项目中实属罕见。



尽管刚刚与梦寐以求的冠军奖杯失之交臂，选手们仍会评述胜利者如何打出精彩比赛，反思自身不足之处。众多选手即便热泪盈眶，仍坚持完成蕴含祝贺与自省的演讲。24个大满贯赛冠军得主诺瓦克•德约科维奇（38岁•塞尔维亚）坦言：“这是必须在热血尚未冷却的时刻完成的任务。虽然必须认可并尊重对手，但压抑情绪发表得体言论并非易事。”



女子网球世界排名第一的阿丽娜•萨巴伦卡（27岁•白俄罗斯）连续在大满贯赛事澳大利亚公开赛和法国公开赛屈居亚军后，打破了以祝贺对手开场的演讲传统。她专注自责道：“打出如此糟糕的比赛实在痛苦，我无颜面对教练团队。”此举引发球迷“缺乏对胜利者尊重”的批评，萨巴伦卡致歉称：“未能控制情绪，保证今后不再发生。”



坐拥“职业生涯全满贯”（四大满贯赛事均夺冠）纪录的玛丽亚•莎拉波娃（38岁•俄罗斯•退役）近期表示：“亚军演讲虽是最艰难的时刻，但人品正是在战胜困境时得以彰显。从这个角度而言，亚军演讲有助于未来夺取胜利。”



莎拉波娃职业生涯曾10次站上大满贯领奖台，其中5次发表冠军感言。2004年温网首次夺冠时，在她之前接过话筒的亚军正是塞雷娜•威廉姆斯（44岁•美国•退役）。2015年澳网成为其最后一场大满贯演讲，当时败于威廉姆斯的莎拉波娃表示：“与最顶尖选手交锋总是令人振奋，虽今日力有未逮，但仍为过往付出感到自豪。在罗德•拉沃尔球场既经历过人生最辉煌的胜利，也品尝过最艰难的失败——这正是网球运动员的宿命。”



上月入驻网球名人堂的仪式上，较莎拉波娃更早登台的正是其“宿敌”威廉姆斯。莎拉波娃与威廉姆斯的交锋记录为2胜22负。这个为莎拉波娃带来最多伤痛的选手，此刻却肩负着引荐其入驻名人堂的使命——这一切源于莎拉波娃向威廉姆斯发出的亲自邀请。莎拉波娃动情表示：“威廉姆斯是塑造我职业身份的运动员，她永远激励我追求卓越，对此我永怀感激。”



失败是人人避之不及的经历。但直面并战胜失败，正是实现再次飞跃的捷径。历经“自责演讲风波”的萨巴伦卡，在本赛季最后一场大满贯赛事美国公开赛成功登顶。她在冠军致辞中对亚军阿曼达•阿尼西莫娃（24岁•美国）说道：“我比任何人都清楚大满贯决赛失利的滋味。但请相信这一切值得——我敢保证。”

